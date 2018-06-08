Nadal, 11. Fransa Açık şampiyonluğu için finalde Thiem'le karşılaşacak

Toprak kort tarihinin en başarılı erkek raketi Rafael Nadal, 11. şampiyonluğu için pazar günü Dominic Thiem'le karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Rolland Garros) İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu 3-0 yenerek tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde dünya 1 numarası Nadal, 5 numaralı seribaşı Del Potro'yu 2 saat 14 dakika süren maçta 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 32 yaşındaki Nadal böylece kariyerinde 11. Fransa Açık şampiyonluğuna ulaşmak için final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

7 numaralı seribaşı Thiem ile Nadal arasındaki maç 10 Haziran Pazar günü oynanacak.

KADINLAR FİNALİ YARIN

Fransa Açık tek kadınlar finali ise yarın dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens arasında yapılacak. (SPOR SERVİSİ)

Fransa Açık'ta finalin adı: Halep-Stephens

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