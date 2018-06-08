Kadıköy'de öğrencilere polis saldırısı: Yaralı ve gözaltılar var

Dev Lis, DLB, LAF, LÖB, Özgür Lise'nin çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen liseliler, "Karneler sizin gelecek bizim" yazılı pankart açtı. Buradan Boğa heykeline doğru yürüyüşe geçen liselilere polis saldırdı. Öğrencileri yerlerde sürükleyen polisler, ters kelepçe takarak gözaltı aracına bindirdi.

Fotoğraf: MA

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Polisin sert müdahalesine tepki gösteren öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Çevredeki insanlar da polise tepki gösterdi. Polis, bu gruba da çok sert bir şekilde müdahale ederek, insanları yerlerde sürükleyip gözaltına aldı. Müdahale sırasında yaralananlar oldu.

Karne gününde eğitimcilere gözaltı

Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, öğrencilerin polis aracında darp edilmesi görüntülere yansıdı.



İskele Polis Karakolu'na götürülen öğrencilerin burada da darbedilmeye devam ettiğini aktaran avukatlar, kendilerinin öğrencilerle görüşmesine izin verilmediği bilgisini paylaştı.

'LİSELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ'

Avukat Tamer Doğan'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan öğrenciler şu an hastaneye götürülüyor.

'ÇOCUK KORUMA KANUNA AYKIRI'

Evrensel'e konuşuna CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğrencilerin çoğunluğunun 18 yaş altında olduğunu ve hiçbir çocuk koruma programına dahil edilmediğini belirtti. Tanal konuyla ilgili; 'Çocuklar polis tarafından darbediliyor. Bu darp rapor edilmezse ayrıca doktorlara götüreceğiz. Şu anda olayın takipçisiyiz. Öğrencilerin eylemdeki tutumları 'Karneler AKP'nin gelecek bizimdir' diyerek karneleri yakmalarıdır. Bu demokratik bir tepkidir ve haktır. Bize verilen bilgiye göre 18 yaşında olan bir öğrencinin bulunduğu ve diğerlerinin 18 yaşından küçük olduğu söyleniyor. 18 yaşından küçük çocuklar ise çocuk koruma kanuna aykırı bir şekilde resmi kıyafetli terörle mücadele ekiplerince kelepçeleyip gözaltına alınamaz. Bu uygulama uluslararası kanunlara da aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tanal, bir diğer CHP'li vekil Ali Şeker'in de olayın takipçisi olduğunu belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Çalışan çocuklar: Okul yok atölye var, öğretmen yok usta var

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 22:56

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