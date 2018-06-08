Kadıköy'de darbedilerek gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Dev Lis, DLB, LAF, LÖB, Özgür Lise'nin çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen liseliler, "Karneler sizin gelecek bizim" yazılı pankart açtı. Buradan Boğa heykeline doğru yürüyüşe geçen liselilere polis saldırdı. Öğrencileri yerlerde sürükleyen polisler, ters kelepçe takarak gözaltı aracına bindirdi. Darp görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, 'KadıköydeİşkenceVar' etiketi TT listesine girdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı yaşanlara tepki gösterdi.

Fotoğraf: MA

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Polisin saldırısına tepki gösteren öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Çevredeki insanlar da polise tepki gösterdi. Polis, bu gruba da çok sert bir şekilde müdahale ederek, insanları yerlerde sürükleyip gözaltına aldı. Saldırı sırasında yaralananlar oldu.

Karne gününde eğitimcilere gözaltı

Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, öğrencilerin polis aracında darbedilmesi görüntülere yansıdı.



İskele Polis Karakolu'na götürülen öğrencilerin burada da darbedilmeye devam ettiğini aktaran avukatlar, kendilerinin öğrencilerle görüşmesine izin verilmediği bilgisini paylaştı. Polislerce darbedilen gençler, daha sonra muayene için hastaneye götürüldü. Hastane dönüşü karakol önünde bekleyenler gençleri sloganlarla karşıladı. Karakol önünde bekleyen CHP'li vekiller, muayene işlemleri tamamlanan gençlerin Yoğurtçu Parkı Çocuk Şube'ye gönderileceğini ve burada ailelerine teslim edileceğini açıkladı.

'LİSELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ'

Avukat Tamer Doğan'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan öğrenciler hastaneye götürüldü.

'ÇOCUK KORUMA KANUNA AYKIRI'

Evrensel'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğrencilerin çoğunluğunun 18 yaşın altında olduğunu ve hiçbir çocuk koruma programına dahil edilmediğini belirtti. Tanal konuyla ilgili "Çocuklar polis tarafından darbediliyor. Bu darp rapor edilmezse ayrıca doktorlara götüreceğiz. Şu anda olayın takipçisiyiz. Öğrencilerin eylemdeki tutumları 'Karneler AKP'nin gelecek bizimdir' diyerek karneleri yakmalarıdır. Bu demokratik bir tepkidir ve haktır. Bize verilen bilgiye göre 18 yaşında olan bir öğrencinin bulunduğu ve diğerlerinin 18 yaşından küçük olduğu söyleniyor. 18 yaşından küçük çocuklar ise çocuk koruma kanuna aykırı bir şekilde resmi kıyafetli terörle mücadele ekiplerince kelepçelenip gözaltına alınamaz. Bu uygulama uluslararası kanunlara da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen liselilerin ifadeleri alınmaya başlanmasının sonrasında Gözaltındaki liselilerin tamamı Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 08:04

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