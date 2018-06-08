Piar'ın anketine göre AKP ile MHP, Meclis’te çoğunluğu alamıyor

Piar Araştırma şirketinin anketine göre Millet İttifakı, AKP ile MHP’nin Cumhur İttifakı’ndan 1 puan önde.

Piar Araştırma şirketi 24 Haziran seçimi için son anket sonuçlarını yayınladı. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu Millet İttifakı'nın oy oranlarının Cumhur İttifakı'ndan fazla olması. Buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy kaybı ile Cumhur İttifakı'nın oy kaybının paralel ilerlediği görülüyor. Anketin bir diğer dikkat çeken sonucu ise her iki ittifakın da dışında olan HDP’nin baraj sorunu yaşamaması.

'HDP YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE'

Cumhuriyet'in Piar'ın anketinden aktardığı haberine göre, bu pazar günü seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İyi Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor. Karasız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP seçim barajının üstünde yer alıyor.

Ankete göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçiyor. Millet İttifakı, yüzde 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 42,1. Herhangi bir ittifaka katılmayan HDP'nin oy oranı ise yüzde 14,1.

Ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yüzde 40'ın altında görünüyor. İlk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26'ile Muharrem İnce oluyor. Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a yüzde 39.7, Muharrem İnce’ye yüzde 26, Meral Akşener’e yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 00:14

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