'AKP ile MHP, Meclis’te çoğunluğunu alamıyor'

Piar Araştırma şirketinin anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ndan 1 puan önde.

Piar Araştırma şirketi 24 Haziran seçimi için son anket sonuçlarını yayınladı. Araştırmada en dikkat çekici sonucu Millet ittifakının oy oranlarının Cumhur ittifakından fazla olması, buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kaybı ile Cumhur ittifakının oy kaybı paralel olarak ilerlemesi olarak görülüyor. Anketin bir diğer dikkat çeken sonucu ise her iki ittifakın da dışında olan HDP’nin baraj sorunu yaşamaması.

'HDP YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE'

Cumhuriyet'in Piar'ın anketinden aktardığı haberine göre, bu pazar günü seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İyi Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor. Karasız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

Ankete göre CHP, İYİ Parti ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçtiği gözüküyor. Millet İttifakı, 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 42,1. Herhangi bir ittifaka katılmayan HDP'nin oy oranı ise 14,1.

Ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yüzde 40'ın altında görünüyor. İlk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26'ile Muharrem İnce oluyor. Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a yüzde 39.7, Muharrem İnce’ye yüzde 26, Meral Akşener’e yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net