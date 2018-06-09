UÄŸur Derin Dondurucuâ€™da iÅŸÃ§iye dÃ¼ÅŸen sÃ¶mÃ¼rÃ¼, baskÄ±...

AydÄ±n'da kurulu UÄŸur Derin Dondurucu fabrikasÄ±nda sendikalaÅŸan iÅŸÃ§iler iÅŸten atÄ±lÄ±yor.

YoldaÅŸ TAÅž

AydÄ±n

AydÄ±n’Ä±n Nazilli ilçesinde 64 yÄ±ldÄ±r kurulu bulunan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 'FETÖ’ye ekonomik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla sahipleri Ali, Mehmet ve Ünal TakmaklÄ± kardeÅŸlerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± UÄŸur Derin Dondurucu fabrikasÄ±nda sendikalaÅŸan iÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±yor. 2 bin iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± UÄŸur Derin Dondurucu’da kölece çalÄ±ÅŸma düzenini devam ettiren kayyÄ±m, ÅŸu ana kadar Türk Metal’e üye olan 75 iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. BirleÅŸtikleri takdirde her ÅŸeyin deÄŸiÅŸeceÄŸini gördüklerini ifade eden iÅŸçiler, “ArtÄ±k eski UÄŸur iÅŸçisi yok karÅŸÄ±larÄ±nda, vur ensesine al ekmeÄŸini. Bizler insanca çalÄ±ÅŸmak ve insanca yaÅŸamak istiyoruz artÄ±k” diyor.

21 yÄ±ldÄ±r UÄŸur’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±ray Duman, “UÄŸur’da net olan tek ÅŸey mesainin baÅŸlangÄ±ç saatidir” diyor. Her sabah mesai 07.30’da iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Duman, “Ama ben 21 yÄ±ldÄ±r iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸ saatinin belli olduÄŸunu görmedim. Genellikle mesai gece ona kadar sürüyor, adeta köle gibi çalÄ±ÅŸÄ±yorduk” diyor. Fabrikada iÅŸ yükünün çok aÄŸÄ±r olmasÄ± ve patronun mobbing uygulamasÄ± nedeniyle sürekli iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n ve iÅŸ cinayetlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Duman ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “FabrikanÄ±n yemekhanesinde çalÄ±ÅŸan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z, o gün yemeÄŸin kötü olduÄŸu gerekçesiyle yemekhaneden alÄ±narak, sac kesme bölümüne, yani üretime gönderildi. O bölümde hiçbir deneyimi olmayan arkadaÅŸÄ±mÄ±z 2 gün sonra 3 parmaÄŸÄ±nÄ± kaybetti. Patron olayÄ±n kimse duymadan üstünü kapattÄ±. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Mahir Tüzer, iÅŸ yükünün getirdiÄŸi yorgunluktan dolayÄ± pres makinesinin arasÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Maalesef bunun da üzeri kapandÄ±.”

Kendisinin 21 yÄ±l boyunca iÅŸten atÄ±lma korkusu ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Duman, “Bana her yÄ±l çalÄ±ÅŸmamdan dolayÄ± baÅŸarÄ± belgesi veren UÄŸur yönetimi, sendikaya üye olunca ‘performans düÅŸüklüÄŸü’ bahanesi ile iÅŸten attÄ±” dedi.

‘ÇOCUÄžUMU SEVMEYE KORKUYORDUM’

Åžahin Selim de 8 yÄ±ldÄ±r UÄŸur’da çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± saati olan 07.30’u 5 dakika geçtiÄŸinde içeri alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor: “O gün çalÄ±ÅŸmÄ±yorduk. Bir de cezasÄ± vardÄ±. 1 gün gelmezsen 2 günlük ücretin kesiliyor. Bir de izin meselesi var. YÄ±lda 10 gün izin kullanan iÅŸçi ceza olarak o yÄ±l zam alamÄ±yordu.”

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu stresin hayatÄ±nÄ± etkilediÄŸini belirten Selim, “Ben agresiflikten çocuÄŸumu sevmeye korkuyordum. ÇocuÄŸumuzun baÅŸÄ±nÄ± okÅŸamaktan korkar hale getirdiler bizi. Köle gibi çalÄ±ÅŸmaktan, insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± unuttuk. Daha önceden de iÅŸçilerde müthiÅŸ bir öfke vardÄ± ama birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlayamÄ±yorduk” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N ALDIÄžI ASGARÄ° ÜCRET

Ä°çerideki baskÄ±larÄ±n yanÄ±nda iÅŸçilerin temel sorunlarÄ±ndan biri de düÅŸük ücret. 10 yÄ±ldÄ±r UÄŸur’da çalÄ±ÅŸan Hakan KarakuÅŸ, “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ asgari ücretti. 20 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan da, geçen ay iÅŸe baÅŸlayan da aynÄ± maaÅŸÄ± alÄ±yor. Arada 50 lira fark var. Ama UÄŸur’a bakÄ±yoruz 2 yÄ±l üst üste ihracat ÅŸampiyonu olmuÅŸ. Her yÄ±l bizim sayemizde büyüyor, ama biz iÅŸçiler bundan payÄ±mÄ±zÄ± alamÄ±yoruz. Buradaki iÅŸçilerin hepsinin kredi ve kart borcu var. Borcu olmayan bir iÅŸçi bulamazsÄ±nÄ±z. 14 saat mesai var, ailemiz ile tek sosyal etkinliÄŸimiz maaÅŸ günü dÄ±ÅŸarÄ±da bir ÅŸeyler yemek” dedi. AyrÄ±ca patronun tuvaletlere kart sistemi getirdiÄŸini ifade eden KarakuÅŸ, “Kaç kere tuvalete girmiÅŸiz, kaç kere çÄ±kmÄ±ÅŸÄ±z aylÄ±k kontrol ediyordu. Ä°ÅŸte böyle bir ortamda çalÄ±ÅŸÄ±yorduk” diyor.

15 yÄ±l UÄŸur’da çalÄ±ÅŸan Ä°smail Gedik de “Herkesin kredi ve kart borcu var, kredi kartÄ± ödeyip geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Daha doÄŸrusu geçinemiyoruz, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret hiçbir ÅŸeye yetmiyor, pazar günü de gidip çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yoruz” diyor.

ÅžU ANA KADAR 75 Ä°ÅžÇÄ° ATILDI

YaÅŸadÄ±klarÄ± bu sorunlar UÄŸur Derin Dondurucu iÅŸçilerini sendikalaÅŸmaya yöneltmiÅŸ. Ä°ÅŸçiler Türk Metal’e üye olunca iÅŸten atmalar baÅŸlamÄ±ÅŸ. 8 yÄ±ldÄ±r UÄŸur’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sendikaya üye olduÄŸu için iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kenan Alkan süreci ÅŸöyle anlattÄ±: “Kayyuma devredilince ilk CEO olarak Alpaslan Baki Ertekin geldi. Bizi yemekhanede toplayarak, ‘Hepiniz burada köle gibi çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, yemekhane yetersiz, tuvaletler pislik içinde, ücretler düÅŸük ve hiçbir sosyal hakkÄ±nÄ±z yok. SendikalaÅŸmak sizin anayasal bir hakkÄ±nÄ±z, biz kayyum olarak bütün bu sorunlarÄ± çözeceÄŸiz, bize ÅŸubat ayÄ±na kadar süre verin, eÄŸer çözmezsek o zaman sendika sizin için ana sütü gibi helaldir’ dedi. Ama Ertekin daha sonra Boydak’a kayyum olarak atandÄ±. Åžubat ayÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce sendikaya üye olmaya baÅŸladÄ±k. Fakat, Ertekin’in yerine atanan Yusuf Öksüzömer, sendikalaÅŸmaya asla müsaade etmeyeceÄŸini söyleyerek fabrikada baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±. Amir ve müdürler her gün iÅŸçileri sendika konusunda tehdit etmeye baÅŸladÄ±. Ve iÅŸten atmalar baÅŸladÄ± ÅŸu an 75 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸ durumda”

‘BÄ°RLEÅžÄ°P MÜCADELE EDÄ°NCE HER ÅžEYÄ°N DEÄžÄ°ÅžTÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖRDÜK’

Hâlâ UÄŸur’da çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “10 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum ama daha önce UÄŸur’un iÅŸçilere iftar verdiÄŸini görmedim. Beyaz yakalÄ± çalÄ±ÅŸanlara daha önce restoranda yemek veriyorlardÄ±. 2 gün önce UÄŸur iÅŸçilerine 1500 kiÅŸilik bir iftar yemeÄŸi düzenlediler. Fakat sadece 300 kadar iÅŸçi katÄ±ldÄ±. Ben de gitmedim. Ä°ftardan kalan yemekleri de diÄŸer gün fabrikada iÅŸçilere vermek istediler ama bizler karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k. Patron daha önce bayramlarda bütün iÅŸçilere 50-60 TL bayram harçlÄ±ÄŸÄ± veriyordu. Bu yÄ±l ne hikmetse 800 TL bayram ikramiyesi verileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Ä°ÅŸçinin güçlü olduÄŸunu görünce, ‘Böyle kandÄ±rÄ±rÄ±z onlarÄ±’ diye düÅŸünüyorlar. Ama bir taraftan da iÅŸçilere dediler ki ‘Ä°ftara katÄ±lmayanlar o parayÄ± alamayacak.’ Bütün iÅŸçilerin sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± takip ediyorlar, neden sendika gönderisi paylaÅŸtÄ±n diye sorguya çekiyorlar. Daha iyi yaÅŸamak daha iyi çalÄ±ÅŸmak istiyoruz. Ä°stediÄŸimiz gayet insancÄ±l bir talep deÄŸil mi?”

ERBÄ°L’E VAR Ä°ÅžÇÄ°YE YOK

Fabrikada çalÄ±ÅŸmaya devam eden baÅŸka bir iÅŸçi de “Mehmet Ali Erbil’e ‘UÄŸur Derin Dondurucu’ dediÄŸi için milyonlarca lira verenler, sÄ±ra biz UÄŸur iÅŸçilerine gelince ‘UÄŸur sendikayÄ± kaldÄ±ramaz’ diyor. Ama bakÄ±yorsun Nazilli Spor futbol takÄ±mÄ±na sponsor oluyor. Herkese var ama iÅŸçiye gelince yok. BaÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ± demiyor muydu, ‘KorkmayÄ±n sendikaya üye olun’ diye. Olduk iÅŸte, sonuç ne oldu?

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan 2 arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ÇaÄŸdaÅŸ Cam fabrikasÄ±nda iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 8 gün sonra atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, “Gerekçe ise UÄŸur yönetimini karÅŸÄ±larÄ±na alamazlarmÄ±ÅŸ. Bütün patronlar iÅŸçilere karÅŸÄ± birleÅŸmiÅŸ” dedi.

Bir kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan ‘EteÄŸin boyu neden kÄ±sa’ denilerek, savunma istendiÄŸini belirten iÅŸçi, “Ama bahane, sÄ±rf sendikaya üye olduÄŸu için yapÄ±yorlar. KayyÄ±m ‘Ben ne kadar baskÄ± yaparsam bunlar bu iÅŸten bu kadar korkar, istifa ederler’ diyor. Ama bizim artÄ±k bu çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan baÅŸka korkacak bir ÅŸeyimiz kalmadÄ±. Patronlar nasÄ±l birleÅŸiyorsa biz Nazilli iÅŸçileri de birleÅŸip birlikte mücadele etmeliyiz. Biz bu süreçte gördük ki, birleÅŸip mücadele edince her ÅŸey deÄŸiÅŸir. ArtÄ±k eski UÄŸur iÅŸçisi yok karÅŸÄ±larÄ±nda, vur ensesine al ekmeÄŸini. Bizler insanca çalÄ±ÅŸmak ve insanca yaÅŸamak istiyoruz artÄ±k” diye konuÅŸtu.

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