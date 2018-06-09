SeÃ§imin nabzÄ±: Cumhur Ä°ttifakÄ± Ankara Etimesgutâ€™ta kan kaybediyor

Evrensel muhabirleri semt semt 24 Haziran fotoÄŸrafÄ±nÄ± yansÄ±tmaya devam ediyor. Bu kez duraÄŸÄ±mÄ±z Ankara Etimesgut.

Buse VURDU

Ankara

AKP-MHP oylarÄ±nÄ±n toplamda yüzde 60-63 civarÄ±nda olduÄŸu Ankara’nÄ±n Etimesgut ilçesi, 16 Nisan referandumunda baÅŸkanlÄ±k sistemine yüzde 54 ile “hayÄ±r” dedi. AKP ve MHP’nin güçlü olduÄŸu ilçedeki MHP’nin oy kaybettiÄŸini söyleyebiliriz.

Etimesgut, 566 bin nüfusuyla Ankara’nÄ±n 5. büyük ilçesi. 2002 seçimlerinden bu yana tüm genel seçimlerde AKP’nin birinci parti olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Etimesgut’ta yerel seçimlerde ise iki dönemdir MHP galip. 7 Haziran seçimlerinde ilçede yüzde 10’a yakÄ±n oy kaybÄ± yaÅŸayan AKP (yüzde 38) 1 KasÄ±m seçimlerinde oy oranÄ±nÄ± yüzde 45.6’ya çÄ±karmÄ±ÅŸ. AKP-MHP oylarÄ±nÄ±n toplamÄ±nÄ±n yüzde 60-63 aralÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Etimesgut’ta halk, 16 Nisan referandumunda yüzde 54.49 ile “hayÄ±r” demiÅŸ.

BELEDÄ°YE BAÅžKANI AKÅžENER Ä°MZACISI

Etimesgut’un MHP’li Belediye BaÅŸkanÄ± Enver Demirel’in, Devlet Bahçeli yönetiminin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü tüzük kurultayÄ±nda muhalifler (AkÅŸener’in ekibi) lehine imza vermiÅŸ olmasÄ±, referandum sürecinde de “evet” için çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

KADINLAR EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°NDEN ÅžÄ°KAYETÇÄ°

24 Haziran seçimlerine giderken Etimesgut’ta seçmenin partilere yönelik tutum ve beklentilerini konuÅŸtuÄŸumuz ilk durak Atatürk MeydanÄ±. 40’lÄ± yaÅŸlarda 5 kiÅŸilik bir kadÄ±n grubu, soy isimlerini yazmazsak konuÅŸabileceklerini söylüyorlar. Daha sonra konuÅŸtuÄŸumuz birçok kadÄ±nÄ±n da dile getirdiÄŸi üzere seçime dair ilk beklentileri eÄŸitimin kalitesinin yükseltilmesi. ÇocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± söylüyorlar. EÄŸitim sisteminin sürekli deÄŸiÅŸmesinden ve özel okullardan rahatsÄ±zlar yakÄ±nan kadÄ±nlar, “ParamÄ±z yoksa çocuÄŸumuz okumasÄ±n mÄ±?” diye soruyorlar.

EKONOMÄ°YÄ° KÄ°M ‘DÜZELTÄ°RÄ°M’ DÄ°YORSA OYUM ONA

Meral ve SatÄ± geçmiÅŸ seçimlerde hep AKP’ye oy vermiÅŸ, bu seçimlerde de tercihlerinin AKP’den yana olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Meral ülkeyi yönetebilecek, “vizyon sahibi” baÅŸka bir liderin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. SatÄ±’nÄ±n ise kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k... EÄŸitim ve ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n kendisini düÅŸündürdüÄŸünü ancak eÅŸinin “BoÅŸver sen ErdoÄŸan’a oy vermeye devam et” dediÄŸini söylüyor. “O daha çok takip ediyor neticede, bilene danÄ±ÅŸmak iyidir” diye ekliyor. Araya giren Mükerrem, kendisinin de geçmiÅŸte AKP’ye oy verdiÄŸini ancak bu seçimlerde kararsÄ±z olduÄŸunu dile getiriyor. “Bence en önemli sorun ekonomi. Bak üniversiteliler iÅŸsiz. Sebzeye meyveye hep zam geliyor. Domates bile alamaz olduk, 5 liradan aÅŸaÄŸÄ± bulamÄ±yoruz” diyor. Ekonomiyi kim “Düzeltirim” diyorsa ona oy vermeyi düÅŸündüÄŸünü dile getiriyor.

AKP’LÄ° MERAL: ERDOÄžAN SURÄ°YE’YÄ° KARIÅžTIRMAMALIYDI

Meral araya girip tepki gösteriyor: “DiÄŸerlerinin ne olduÄŸu belli. AkÅŸener FETÖ’cü, Ä°nce zaten kukla, Temel midir nedir, ona zaten sinir oluyorum. Ak Parti’ye devam”. Mükerrem kÄ±sÄ±k bir sesle AkÅŸener hakkÄ±nda söylenenlere inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor, “Vatana millete kim hayÄ±rlÄ±ysa o gelsin” diye ekliyor. Devlet memuru olan Nesrin araya girip “Kimse halkÄ±nÄ± düÅŸünmüyor” diye sitem ediyor. GeçmiÅŸ seçimlerde o da AKP’ye oy vermiÅŸ ama bu seçimlerde baÅŸka bir partiye oy vermeyi düÅŸünüyor. MaaÅŸÄ±nda, haklarÄ±nda bir iyileÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor, kendilerini düÅŸünen bir partiye oy vereceÄŸini ifade ediyor. O ana kadar ErdoÄŸan ve AKP’yi savunan Meral, biraz çekingen, ErdoÄŸan’Ä±n bazÄ± büyük hatalarÄ± olduÄŸunu söylüyor. En büyük hatasÄ±nÄ±n ise Suriye’ye karÄ±ÅŸmak olduÄŸunu ifade ediyor: “OrayÄ± ABD karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, ErdoÄŸan da onlarÄ± destekledi. Onu kesinlikle yapmamasÄ± gerekiyordu. OrayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±nca bizim de düÅŸmanÄ±mÄ±z çoÄŸaldÄ±, ülke ateÅŸin ortasÄ±nda kaldÄ±. Ama ben ErdoÄŸan’Ä±n hatasÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Åžimdi baÅŸka lider gelse yine aynÄ± yanlÄ±ÅŸa düÅŸebilir ama ErdoÄŸan dersini aldÄ±.”

GEZETECÄ°LÄ°K MEZUNU Ä°Åž BULAMIYOR

Özellikle genç kadÄ±nlar, ailelerinin yanÄ±nda oylarÄ±nÄ± kime vereceklerini söylemekten çekiniyorlar. Ancak beklentilerinin farklÄ± olduÄŸu aÅŸikar. Ä°smini vermek istemeyen Selçuk Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu bir genç kadÄ±n ile annesine rastlÄ±yoruz. Annesi terörü kim bitirirse ona oy vereceÄŸini söylüyor, “teröristlere” uzun uzun lanetler yaÄŸdÄ±rÄ±yor. “Hükümetimiz bunlarla uÄŸraÅŸÄ±yor” diye belirtiyor özellikle. KÄ±zÄ± “Anne yine baÅŸladÄ±n sen de” diye kÄ±zÄ±yor, ona göre temel sorun iÅŸsizlik. Mezun olduÄŸundan beri iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Gençlere istihdam yaratÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinden bahsedince annesi de katÄ±lÄ±yor: “Gerekiyor ya… Sizin orada hiç iÅŸ var mÄ±, ÅŸu kÄ±zÄ± da alÄ±verseniz?”

‘ETÄ°MESGUT’TA OYLAR BAHÇELÄ°’DEN AKÅžENER’E

Bir kafeye oturuyoruz. Sinan, Etimesgut Belediyesinde çalÄ±ÅŸÄ±yor, geçmiÅŸ seçimlerde hep CHP’ye oy vermiÅŸ ancak bu seçimlerde kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k. Nedenini sorduÄŸumuzda ise Ä°nce’yi samimi bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Sinan’a göre seçimin belirleyici unsuru HDP olacak. DemirtaÅŸ’Ä±n hapiste olmasÄ±nÄ±n insanlarda tepki uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°YÄ° Partinin ise Etimesgut’ta önemli bir oy alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor: “Belediye MHP’de burada ama Bahçeli’yi destekleyen kalmadÄ±. AkÅŸener çok ön planda. Tabii seçimde belli olmaz ama...”

AKP’YE OY VERECEK AMA Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K KONUSUNDA TEPKÄ°LÄ°

Sokakta konuÅŸtuÄŸumuz birçok gencin temel kaygÄ±sÄ± iÅŸsizlik. Sohbet ettiÄŸimiz gençlerin büyük çoÄŸunluÄŸu baÅŸta ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini söylese de sohbetin ilerleyen dakikalarÄ±nda kafalarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu ifade ediyorlar. En çok kÄ±zdÄ±klarÄ± konu ise torpil. Kendileri ya da arkadaÅŸlarÄ± bir iÅŸe girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ilk önce AKP ile baÄŸlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulduÄŸunu söylüyorlar. Seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18’e düÅŸürülmesinin de bu nedenle göz boyama olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. Temel Lise ÖÄŸrencisi Velican bu durumu ÅŸöyle ifade ediyor: “18 yaÅŸÄ±ndaki adaylar gösteriÅŸ; seçilirse de dayÄ±sÄ±, amcasÄ± saÄŸ olsun demektir.”

Ä°ÅžTE SORUN BU: VEKÄ°L UYUYOR AMA MAAÅž ALIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

Ara sokaklarda bir börekçiye giriyoruz. Seçim için geldiÄŸimizi duyanlar masalarÄ±ndan kalkÄ±p yanÄ±mÄ±za geliyorlar. Åžöyle bir bakan, 5 dakika uÄŸrayan, oturan, kalkan derken 15-16 kiÅŸilik bir tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. BuranÄ±n birinci partisi CHP, ardÄ±ndan ise Ä°YÄ° Parti geliyor. Masadakilerin çoÄŸu iÅŸçi, iki de memur olduÄŸunu öÄŸreniyoruz. Hepsinin hemfikir olduÄŸu konu ekonomideki kötü gidiÅŸat, iktidara kim gelirse gelsin ülkeyi zor günlerin beklediÄŸini düÅŸünüyorlar. Daha genç olanlarÄ± ülkenin deÄŸiÅŸime ihtiyacÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyor, “16 senedir aynÄ± adam yönetiyor, doyduk artÄ±k” diyorlar.

Kerem Güney 32 yaÅŸÄ±nda, eski bir maden iÅŸçisi. Bolu maden ocaklarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçirmiÅŸ, ÅŸimdi iÅŸsiz. Oyunu Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸini söylüyor, geçmiÅŸte MHP’li olduÄŸunu ekliyor. Kerem’e göre ülkenin en önemli sorunu yoksulluk ve adaletsiz gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±. Telefonunu açÄ±p bize bir resim gösteriyor (uyuyan vekilin maaÅŸÄ± – maden iÅŸçisinin maaÅŸÄ±) “Ä°ÅŸte sorun bu. Ben AkÅŸener’in garibanlara, iÅŸsizlere yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diyor.

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