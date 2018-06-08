İsveç, 9 bin mülteci çocuğa sığınma hakkı tanıdı

İsveç Parlamentosu, çoğunluğu Afganistan’dan gelen 9 bin sığınmacı çocuğa ülkede kalma hakkını tanıyan tasarıyı kabul etti.

İsveç’te 23 bini Afganistanlı tek başına gelerek iltica talebinde bulunan 40 bini aşkın 18 yaşın altında sığınmacı çocuk bulunuyor. Göçmen Dairesi’nin sığınmacı çocukların başvuruları ile karar vermesinin gecikmesi, bazı çocukların iltica taleplerini reddetmesi çocuklar arasında kaygı ve huzursuzluklara yol açmıştı. Bunalıma düşen ondan fazla çocuk intihar etmişti.

İltica talepleri reddedilen çocuklar, “Genç İsveç” adını verdikleri bir örgütlenmeye gitmiş, başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç’in büyük yerleşim birimlerinde gösteri, miting, oturma eylemleri ve açlık grevleri gerçekleştirmişti. Pek çok İsveçli aydın ve sivil toplum örgütü de çocukların eylemlerine destek vermiş ve hükümete sorunun çözülmesi için yasalarda yeni düzenlemelere gitme çağrısı yapmıştı.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’in oluşturduğu azınlık hükümeti, 24 Kasım 2015 tarihinden önce sığınma başvurusunda bulunan çocuklara sığınma hakkı verilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Tasarıya ana muhalefet partisi Moderatlar karşı çıkarken muhalefette bulunan Merkez Partisi destek vereceğini açıklamıştı.

Parlamentoda yapılan oylamada tasarı Sol Parti ve Merkez Partisi’nin de yasa lehine oy vermesiyle yasalaştı. 134 milletvekili, tasarı aleyhine 166 milletvekili de tasarının yasallaşması için oy kullandı.

SİVİL TOPLUM VE SENDİKALARDAN DESTEK

Rädda Barnen (Çocuk Esirgeme Kurumu) Başkanı Ola Mattsson, kararın açıklanmasından sonra yaptığı yazılı açıklamada uzun bekleme zamanlarından dolayı zarar gören 9 bin çocuğa İsveç’te kalma izni verilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Ancak çocukların büyük bir çoğunluğunun yasa kapsamı dışında bırakılmalarını da eleştirdi.

İsveç’in 3 büyük memur ve öğretmen sendikalarının başkanları da ortak açıklama yaparak parlamentonun 9 bin sığınmacı çocuğa iltica hakkı tanımasını ileriye doğru atılmış olumlu bir adım olduğu değerlendirmesini yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (TCO) Başkanı Eva Nordmark, Öğretmenler Federasyonıu Başkanı Johanna Jaara Åsstrand ve kamu çalışanlarını örgütleyen Vision Federasyonu Başkanı Veronica Magnusson yaptıkları ortak açıklamada, Afganistanlıların baskı altında bulunan ve psikolojik sorunları olan ilticacı grupların başında geldiğini ve durumlarının iyileştirilmesi için siyasi önlemlere gereksinim duyulduğunu belirtti. (Stockholm/EVRENSEL)

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