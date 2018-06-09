Avrupa'nÄ±n GÃ¼ndemi: Bir devrin sonu mu?

Avrupa'nÄ±n GÃ¼ndemi'nde bu hafta Kanada'da yapÄ±lacak G7 zirvesi yer alÄ±yor.

Dünyadaki dengelerde sarsÄ±ntÄ±lar sürüyor. Donald Trump’Ä±n uluslararasÄ± ticaret ve dünya dengelerini etkileyen kararlarÄ±, diÄŸer emperyalist ülkeleri harekete geçirdi. Kanada’daki G7 liderleri zirvesi, 1975 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk defa bu kadar çeliÅŸkilerin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir ortamda bugün toplanÄ±yor.

ABD’ye karÅŸÄ± AvrupalÄ± güçler daha ilerden bir birlik saÄŸlama peÅŸindeler. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bir gazetede yayÄ±mlanan röportajÄ±nda AB askeri birliÄŸi, ortak iltica yasasÄ± ve Avro Bölgesi’nin güney ülkelerine mali yardÄ±mdan yana olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Merkel’in cevaplarÄ± medyada çoÄŸunlukla AB konusunda Fransa-Almanya arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n kanÄ±tÄ± olarak deÄŸerlendirildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ise G7 zirvesinden önce Kanada’ya bir ziyarette bulunarak ortak tavÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Tüm bu yaÅŸananlarÄ± Fransa’nÄ±n en temel gazetelerinden Le Monde’un baÅŸ editörlerinden Alain Frachon 1945’de açÄ±lan bir devrenin artÄ±k sonuna geldiÄŸi fikrini öne çÄ±kartÄ±yor.

Öte yandan Ä°ngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) bu sene kuruluÅŸunun 150. yÄ±l dönümünü kutluyor. Ä°ngiltere’deki Morning Star gazetesi, TUC’nin geçmiÅŸ baÅŸarÄ±larÄ± kutlamakla yetinmemesi gerektiÄŸini, mücadelenin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde hareketin gerilediÄŸini ve iÅŸçilerin “Mücadeleyi ve kazanmayÄ± göze aldÄ±klarÄ±nda” büyük kazanÄ±mlar elde edeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Gazetenin, yÄ±llarca neoliberal siyaset uygulamÄ±ÅŸ Ä°ÅŸçi Partisi üzerinden büyük deÄŸiÅŸim aramasÄ± ise dikkat çekici.

AB’NÄ°N GELECEÄžÄ°

Jörg KRONAUER

Junge Welt

Avrupa BirliÄŸi konusunda Fransa ile Almanya arasÄ±nda gerçek bir yakÄ±nlaÅŸma var mÄ±? BaÅŸbakan Angela Merkel, hafta sonu bir röportajÄ±nda, ortak Avrupa dÄ±ÅŸ müdahale tugayÄ±, Avrupa ortak iltica dairesi ve Avro Bölgesi’nin saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için daha fazla paradan yana tavÄ±r alarak Macron’un meÅŸhur Sorbon Üniversitesi konuÅŸmasÄ±ndaki taleplere epeyce yanaÅŸtÄ±. Sorbon konuÅŸmasÄ±nda Macron, iÅŸ piyasasÄ±nÄ± düzenleyen Alman politikasÄ±nÄ± üstleneceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ ama gelecek tepkileri yumuÅŸatmak için Almanya’nÄ±n da bazÄ± tavizler vermesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸti. Bu tavizler esas olarak dÄ±ÅŸ politika ve askeri politikayla ilgiliydi. Bir de Avro Bölgesi’nin güneyinin desteklenmesi istenmekteydi. Merkel, hafta sonu söyledikleriyle Macron’un AB politikasÄ±nÄ±n kabul etmiÅŸ, taviz vermiÅŸ mi oldu?

Ä°lkin, AB ile ilgili bir ÅŸeyler yapÄ±lmasÄ± zorunlu; Birlik içinde DoÄŸu-BatÄ±, Kuzey-Güney gerilimi kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na kadar geldi. Yeni Ä°talyan hükümeti için verilen mücadele AB’nin hiç de “Ortak mutluluÄŸumuz için birleÅŸtik!” sloganlarÄ±yla yürütülemediÄŸini, böyle giderse yÄ±kÄ±mÄ±n yakÄ±n olduÄŸunu gösterdi. EÄŸer (Almanya tarafÄ±ndan) izin verilse, Macron’un talep ettiÄŸi gibi yÄ±llardÄ±r Almanya’nÄ±n ihracat patlamasÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± ödeyen Güney Avro Bölgesi’ne mali destek sunulsa gerginlik biraz azaltÄ±labilirdi. Yoksa Ä°talya’daki durum sadece yeni bir örnek ve zaman daralÄ±yor. Yine de ÅŸimdiye kadar Almanya kendi kafasÄ±na göre takÄ±lmaktaydÄ±.

Åžimdi ise Merkel, Macron’un önerilerini aldÄ±, Paris’in ÅŸarap borularÄ±nÄ±n içini Berlin’in güçlü suyuyla doldurmayÄ± deniyor. Avro Bölgesi’nin ekonomik yakÄ±nlaÅŸmaya ve yeni bir yatÄ±rÄ±m bütçesine ihtiyacÄ± olduÄŸunu söylüyor. Merkel az da olsa servetin adil daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndan mÄ± söz ediyor? Yok canÄ±m, o da nereden çÄ±ktÄ±! Merkel, yapÄ±lacak yardÄ±mÄ±n yapay zeka ile ilgili araÅŸtÄ±rmalara yönelik olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor. Yani Güney’in yoksul halkÄ±nÄ±n deÄŸil seçilmiÅŸ belli sanayi dallarÄ±nÄ±n Almanya’nÄ±n çÄ±karÄ±na desteklenmesi hedefleniyor. Zaten ayrÄ±lan para da ahÄ±m ÅŸahÄ±m bir ÅŸey deÄŸil, Brüksel’in kurum fonlarÄ±nÄ± desteklemek için ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bütçeden de az, 10 milyar avro falan. AyrÄ±ca Avro Bölgesi tabii ki güçlendirilecek ama nasÄ±l? UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) benzeri Avrupa Para Fonu (EWF) sayesinde. Avrupa Para Fonu da IMF gibi para deÄŸil faizli kredi/borç daÄŸÄ±tacak. Kredinin alÄ±nabilmesi için belli koÅŸullarÄ±n kabul edilmesi zorunlu olacak. KÄ±sacasÄ± Merkel’in tasarruf dayatmasÄ± devam edecek.

Merkel, Avrupa DÄ±ÅŸ Müdahale TugayÄ± hakkÄ±nda ne diyor? E tabii, bunu Berlin de istiyor. Almanya’nÄ±n dünyadaki ekonomik ve askeri gücünün arttÄ±rÄ±lmasÄ± için AB ortak ordusu ve dÄ±ÅŸ müdahale tugayÄ± yararlÄ± olurdu. Macron’un esnek ve hÄ±zlÄ± harekete geçebilmesi için ortak bir kumandanlÄ±k kurulmasÄ± önerisi ise pek sÄ±cak karÅŸÄ±lanmÄ±yor: Berlin’in tavrÄ±; “AB’nin militaristleÅŸtirilmesine evet ama Almanya’nÄ±n önderliÄŸi ve koÅŸullarÄ±yla!” ÅŸeklinde.

(Çeviren: Semra Çelik)

TRUMP Ä°ÇÄ°N AVRUPA GERÄ° ADIM ATMALI

Alain FRACHON

Le Monde

Harley-Davidson motoru ve Burbon viskilerini daha pahalÄ±ya almak ayrÄ± bir dert, fakat bundan daha ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Transatlantik ticari kavgasÄ±nÄ±n gündeme getirdiÄŸi sorun aslÄ±nda ÅŸudur: ABD için “müttefik” kelimesinin hâlâ bir anlamÄ± var mÄ±? Amerika’yÄ± Avrupa’ya baÄŸlayan ve “BatÄ±” nÄ±n çekirdeÄŸini birlikte oluÅŸturduÄŸu bahtiyar Atlantik iÅŸ birliÄŸi giderek yok mu oluyor? Trump yönetimi, bir dönem gereksiz diye deÄŸerlendirdiÄŸi NATO’yu övmeye sonunda karar verse bile, Avrupa BirliÄŸi’ne (AB) karÅŸÄ± düÅŸman bir kurum tavrÄ± sergiliyor. Bu haftadan itibaren Avrupa çelik ve alüminyumu artÄ± bir vergiye maruz kalacak (birinci için artÄ± yüzde 25, ikincisi için ise artÄ± yüzde 10). YaÅŸlÄ± kÄ±ta (Avrupa) ve Büyük Britanya açÄ±sÄ±ndan aslÄ±nda bu önlemin çok da büyük bir etkisi olmaz, zira bunlarÄ±n ABD’ye bu alandaki ihraçlarÄ± az. Fakat önlemin büyük bir siyasi manasÄ± var. Bu önlem Dünya Ticaret Örgütünün (ABD’nin kurduÄŸu DTÖ) kurallarÄ± açÄ±sÄ±ndan illegaldir. Ä°ki taraf arasÄ±nda müzakereler devam ederken tek taraflÄ± verilen bir karardÄ±r. ABD’nin “ulusal güvenliÄŸi” adÄ±na verilen bir karardÄ±r, fakat bunu söylerken AvrupalÄ± demir/çelik ÅŸirketlerinin bu söz konusu güvenliÄŸi tehdit ettikleri ima edilmiÅŸ oluyor. Son olarak ise Amerika’nÄ±n bu kararÄ± mantÄ±ksÄ±z olduÄŸu kadar da hakaret niteliÄŸindedir, çünkü sözde Çin’in aÅŸÄ±rÄ± çelik üretimine karÅŸÄ± mücadele için alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Temsil ettiÄŸi sembol ise baÅŸka bir ÅŸeydir ve ÅŸu ÅŸekilde özetlenebilir: Avrupa’nÄ±n -AvrupalÄ± “dostlarÄ±n”- hiçbir deÄŸeri yoktur. “Önce Amerika” projesini savunan Donald Trump için AvrupalÄ± (ya da AsyalÄ±) müttefiklerinin hiçbir önemi yoktur. Ä°klim sorununda (Paris anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali), Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±nda (Viyana sözleÅŸmesi), Kudüs ya da uluslararasÄ± ticaret konusunda onlara sÄ±rt çevirebiliyor. Onlarla konuÅŸmaya bile gerek duymuyor. Stratejik partner olarak nitelendirilmesi Avrupa’ya yönelik farklÄ± davranmasÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Demokratik deÄŸerleri savunan topluluk olmanÄ±n bile bir anlamÄ± yok. Tüm bu ÅŸeylerin -yani savaÅŸtan sonra kurulan Amerikan düzeninden miras kalan ÅŸeylerin- belki bir anlamÄ± vardÄ±r, fakat bu Trump’çÄ± Amerika’nÄ±n ekonomik çÄ±karlarÄ±ndan sonra geliyor: Yani yapÄ±sal olarak ticari dengenin açÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden dengeleme... Ama ticaretteki bu dengesizliÄŸin farklÄ± nedenlerinin olmasÄ±nÄ±n (ABD’de tasarrufun zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ya da üretiminin çok uluslu örgütlenmesini göz ardÄ± eden bir hesaplama yönetiminin kullanÄ±lmasÄ±) hiçbir önemi yok. Avrupa ya geri geri adÄ±m atacak ya da yarÄ±n otomotiv sektörünü etkileyecek bu vergilere katlanacak. Boyun eÄŸenler (Avusturya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore) ödüllendiriliyor: Bunlara çelik ve alüminyum konusunda ek bir tarife uygulanmayacak. Çin ise, gücünü göstererek, bir müzakere yürütme hakkÄ±na sahip: Washington’un Pekin’i tehdit etmesinin birçok nedeni var, bunlardan bir kÄ±smÄ± da Trump ÅŸirketlerinin özel iÅŸlerine baÄŸlÄ±. Amerikan BaÅŸkanÄ± serbest dolaÅŸÄ±mcÄ± deÄŸil. Çok taraflÄ± (multilateral) ticaretin ABD’ye karÅŸÄ± bir komplo olduÄŸunu düÅŸünüyor. Ülkesinin serbest ticaretten, Trump’çÄ± seçmenlerin ise “paslÄ± kemerden” en fazla zarar görenler olduÄŸunu düÅŸünüyor. Trump, Amerika ile büyük partneri arasÄ±nda ikili anlaÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Amerika’nÄ±n dÄ±ÅŸ ticareti dengeleyebilmesi için bunlara ihracat kotalarÄ± dayatmak istiyor: Çin’in bu dengeye ÅŸu kadar milyar ile, Avrupa’nÄ±n ise ÅŸu kadar milyar ile katÄ±lmasÄ± gerekiyor. (…)

Daha aÄŸÄ±r etkilenen Meksika ve Kanada gibi, Avrupa da buna cevap verecektir; bu kavgada ÅŸu ana kadar birliÄŸini saÄŸlayabildi. Fakat en uzun ekonomik kalkÄ±nma dönemlerinden birisinden geçen Amerika üzerinde çok sÄ±nÄ±rlÄ± baskÄ± araçlarÄ± var. AB, zor bir iç kohezyona sahip olsa da, olgun davrandÄ±.

UluslararasÄ± ticaretin kurallarÄ±na saygÄ± gösteriyor: DTÖ’de (Trump’Ä±n altÄ±nÄ± kazmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kurum) ABD’ye karÅŸÄ± davacÄ± oldu. Asgari bir düzeyde cevap verdi: Atlantik ötesinden ihraç edilen kimi ürünlere (Burbon viskisi, Harley-Davidson motorlarÄ±, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±, kot pantolonlarÄ±) ek vergiler koydu.

Fakat Avrupa’nÄ±n kafasÄ±nda daha derin bir soru iÅŸareti var. Ya Trump’Ä±n AmerikasÄ± bu giriÅŸimleri yapan tek güç deÄŸilse? Ya ekonomik olarak iyi bir durumda olan bir ülkenin bu kararÄ± daha derin köklü deÄŸiÅŸikliklerin sadece bir yansÄ±masÄ± ise? 73 yÄ±ldÄ±r ABD, bilinen çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmak için “Amerikan düzeninin” iki ayaÄŸÄ±nÄ± savunuyor: Serbest dolaÅŸÄ±m ve Asya ve Avrupa’da kolektif savunma için müttefikler oluÅŸturma. Fakat her devrin bir sonu vardÄ±r. 1945’de baÅŸlayan ve bir nevi de “BatÄ±” egemenliÄŸinin devamÄ±nÄ± saÄŸlayan bu devir artÄ±k Amerika açÄ±sÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kazanÄ±m saÄŸlayan bir durum olmaktan çÄ±ktÄ±. Bu, devir artÄ±k sonuna gelmiÅŸ anlamÄ±na gelir. Trump ve baÅŸta tamamen emrinde olan Cumhuriyetçiler Partisi olmak üzere etrafÄ±nda olanlar giderek müttefiklerini daha az dert eder bir pozisyona geldiler. Orta sÄ±nÄ±flarÄ±n bu küreselleÅŸme evreninde kaybettiÄŸini düÅŸünüyorlar. Asya ve Avrupa’daki askeri anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi konusunda daha fazla soru soruyorlar. Liberal demokrasiye baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± her zamankinden daha az bir ÅŸekilde görünüyor. Onlar açÄ±sÄ±ndan geçmiÅŸte var olan bir Amerika artÄ±k yoktur. EÄŸer bu doÄŸru ise Avrupa çok basit bir seçenekle yüz yüze: Ya artÄ±k kendi güvenliÄŸini saÄŸlama ya da yarÄ±n ki dünyada bir hiç sayÄ±lma.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ÖRGÜTLÜ BÄ°R ÅžEKÄ°LDE HAREKETE GEÇMELERÄ° ZAMANI

Morning STAR

BaÅŸyazÄ±

Sendikal hareketin en etkili organizatörlerin ve aktivistlerinin, Morning Star’da yürüttüÄŸü tartÄ±ÅŸmada söylediÄŸi gibi; Ä°ngiltere Sendikalar Konfederasyonun (TUC) 150. yÄ±l dönümü sadece baÅŸarÄ±larÄ± kutlamaktan ibaret deÄŸil.

Tabii ki bu baÅŸarÄ±lar çok büyük.

EÄŸitim sistemi ve medyanÄ±n hali ortadayken bir çok insan bugün hakkÄ±mÄ±z olan kazanÄ±mlarda sendikalarÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± rolden habersiz büyüyor. Hafta sonlarÄ±, tatil, hastalÄ±k ücreti ve iÅŸ güvenliÄŸi yasalarÄ±nÄ±n sendikalarÄ±n patronlardan zorlu mücadele sonucu kazandÄ±klarÄ± haklar olduÄŸunu belirtmekte haklÄ±lar.

Siyasi bir düzeyde, emeklilik aylÄ±klarÄ±nÄ±n ve daha sonra sosyal devletin düzenlenmesi sendika örgütlenmesinin zorlamasÄ± ile olmuÅŸtur. Ulusal SaÄŸlÄ±k Servisinin (NHS) ve diÄŸer kamu hizmetlerini sendikanÄ±n siyasi kanadÄ± tarafÄ±ndan, Ä°ÅŸçi Partisi, kuruldu.

Ancak bugün iÅŸyerlerinde, bu tarihi zaferlerin birçoÄŸu tarihsel zaferler haline gelmiÅŸtir -çünkü artÄ±k hiçbir anlam ifade etmemektedirler.

8 yÄ±llÄ±k muhafazakar parti hükümeti iktidarÄ± sonucu iÅŸ güvensizliÄŸinde patlama yaÅŸandÄ±. Sendikal hareketin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± gençlere listelesek, geçenler (haklÄ± olarak) hangi “Tatil ücreti, hafta sonu, saÄŸlÄ±k ve güvenlik kazanÄ±mlarÄ±nda söz ediyorsun?” der.

Kamu hizmetleri de eskisi gibi deÄŸil -Kamu SendikasÄ±ndan (Unison) Paula Barker’in yazdÄ±ÄŸÄ± gibi- sendikanÄ±n kamu sektör üyeliÄŸi ‘çeÅŸitli iÅŸ yerlerinde’ özel sermaye fonlarÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu bakÄ±m hizmetlerinde, büyük ÅŸirketlerde, küçük iÅŸletmelerde ve gönüllü kuruluÅŸlarda çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸçi Partisi yönetimi, refah devletinin içinin, kesintiler, özelleÅŸtirme ve taÅŸeronlaÅŸma ile boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ve de gücün isçi sÄ±nÄ±fÄ±ndan büyük ÅŸirketlere kaymasÄ±nÄ± sadece Cameron ve May rejimlerinin ürünü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neredeyse 40 yÄ±llÄ±k neoliberal ekonomi politikasÄ±nÄ±n bir ürünü olduÄŸunu, Thatcher ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Blair ve Brown’un yönettiÄŸi Ä°ÅŸçi Parti tarafÄ±ndan da devam edildiÄŸini kabul ediyor.

Bu 40 yÄ±l içinde, sendika üyeliÄŸi yarÄ±ya düÅŸtü ve en son istatistiklere göre 2017’de sendika üyeliÄŸi az da olsa yükseldi ama 2016’daki 275 bin rekor sendika üye kaybÄ±nÄ± telafi edemeyecek.

AynÄ± zamanda sendikalarÄ±n iÅŸverenlere karÅŸÄ± militan bir çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ± yerlerde, üyeliklerde büyümelere ÅŸahit olduk. Emeklilik haklarÄ±na olan saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± son derece baÅŸarÄ±lÄ± bir grev örgütleyen Üniversite ve Kolej SendikasÄ± (UCU), son bir yÄ±lda 20 bin üye kazandÄ±.

Buna ek olarak, GMB sendikasÄ±nÄ±n Uber sürücülerinin “iÅŸçi” olarak tanÄ±nmasÄ±ndaki kazanÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, TGI Fridays personellerinin bahÅŸiÅŸlerine yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Unite sendikasÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü eylemler ve BFAWU sendikasÄ± tarafÄ±ndan örgütlenen McDonald’s iÅŸçileri ve ücretlerdeki önemli artÄ±ÅŸ, iÅŸçilerin “Mücadeleyi ve kazanmayÄ± göze aldÄ±klarÄ±nda” neler yapabileceÄŸini gösteriyor.

Son kÄ±rk yÄ±l gösteriyor ki, hareketimiz kazanmadÄ±ÄŸÄ± zamanlar geriliyor, emek ve sermaye arasÄ±ndaki güç dengesinde hiç nazik olamayÄ±z.

Çünkü bu ikisinin çÄ±karlarÄ± temelde çeliÅŸkilidir, kapitalistler iÅŸçilerin ürettiÄŸi zenginliklere el koyarak zenginleÅŸirler. Ücretlerin azaltÄ±lmasÄ±yla sömürünün oranÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, sevimsiz patronlarÄ±n basit bir taktiÄŸi deÄŸil, kapitalist sistemin temel eÄŸilimidir.

YÄ±llarca iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± tersine çevirmek için, John McDonnell (Ä°ÅŸçi Partisi Gölge Maliye BakanÄ±) Manchester’da bunu yapacaÄŸÄ±nÄ±n sözünü verdi, sahip olduÄŸumuz haklarÄ± korumaya odaklanmÄ±ÅŸ veya statükoyu alttan destekleyen savunmacÄ± bir tutumdan fazlasÄ±nÄ± gerektiriyor.

Sendikal hareket yan yana ve ortak savunma geliÅŸtirmeli - farklÄ± bir Britanya için Ä°ÅŸçi Partisinin Parlamento’daki mücadelesini iÅŸyerlerine taÅŸÄ±malÄ±.

Birçok sendikacÄ± zaten bu adÄ±mÄ± atÄ±yor, hepimiz onlarla birlikte yürümeliyiz.

(Çeviren: Meryem Ülger)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 20:44

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