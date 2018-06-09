Bahar Akhavanâ€™dan â€˜DoÄŸulu KadÄ±nlarâ€™ sergisi

Semra Ã‡elik, Ä°ranlÄ± Ressam Bahar Akhavanâ€™Ä±n 'DoÄŸulu KadÄ±n' adlÄ± resim sergisini yazdÄ±.

Semra ÇELÄ°K

Köln

Ä°ranlÄ± Ressam Bahar Akhavan’Ä±n “DoÄŸulu KadÄ±n” adlÄ± resim sergisi Galerie SichARTen’da açÄ±ldÄ±. 37 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±, doÄŸulu kadÄ±nÄ±n erkek, toplum ve devlet baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirterek sergideki resimlerinde bunu göstermek istediÄŸini söyledi. 1 Temmuz’a kadar sürecek serginin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na çok sayÄ±da Ä°ran kökenli göçmen katÄ±ldÄ±. Ä°ran’da yayÄ±mlanan çok sayÄ±da kitabÄ±n illüstrasyonunu yapan Akhavan sergiyi ve doÄŸulu kadÄ±nlarÄ± konuÅŸtuk.

RESÄ°MLERE YANSIYAN ACI VE UMUT

Bahar Akhavan'Ä±n eseri

Akhavan’Ä±n, resimlerinde acÄ± çeken kadÄ±nlar var ama yeÅŸeren bir umut da var. AcÄ± ve umut ikilemini resimlerine yansÄ±tan Akhavan, bu ikilemin sadece Ä°ran’da deÄŸil tüm doÄŸu ülkelerinde görülen bir durum olduÄŸunu görüÅŸünde: “Evet, doÄŸulu kadÄ±nlarÄ±n acÄ±lÄ± bir yaÅŸamlarÄ± olduÄŸunu biliyorum. Ev içi ÅŸiddet, toplum içinde aÅŸaÄŸÄ±lanmak, deÄŸiÅŸik yasa ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n altÄ±nda ezilmek gibi... Ä°ranlÄ± kadÄ±nÄ±n üzerinde baskÄ± hep vardÄ±, gözleri hep yaÅŸlÄ±ydÄ±. Buna raÄŸmen deÄŸiÅŸti ve çevresini de deÄŸiÅŸtiriyor. Anne olarak, kadÄ±n olarak baskÄ± görmesine raÄŸmen aynÄ± bir ÅŸehirde tutsak edilen güneÅŸin ortaya çÄ±kÄ±vermesi gibi karanlÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatan bir iÅŸlev de görüyor. BunlarÄ± göstermek istedim. Ancak resimlerimde de görüldüÄŸü gibi filizlenen bir ÅŸeyler de var. Ä°ranlÄ±yÄ±m ama bu durumun sadece Ä°ran’da deÄŸil tüm doÄŸu ülkelerinde olduÄŸu düÅŸüncesindeyim. Sergimin adÄ± bu nedenle DoÄŸulu KadÄ±n.”

‘SERGÄ°DE KADIN SORUNUNU ANLATTIM’

Resim yapmak Akhavan için bir tutku. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise sadece kadÄ±nlar yok: “HayÄ±r, ben esas olarak sanatçÄ±yÄ±m, ressamÄ±m. Resim yapmak benim için kendimi sözcükler olmadan ifade etmek. Bu bazen kadÄ±n resimleriyle, bazen çocuklara, deÄŸiÅŸik yaÅŸ gruplarÄ±na yönelik kitaplarÄ± resimleyerek kendimi ifade ediyorum. Kendimi kadÄ±n haklarÄ± savunucusu diye niteleyemem. Bu konuda aktif bir yer alÄ±ÅŸÄ±m yok, ancak bu sorun var ve ben sergideki resimlerde bunu anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m.”

BAHAR AKHAVAN KÄ°MDÄ°R?

Bahar Akhavan Ä°ran’da yaÅŸÄ±yor. 2011 yÄ±lÄ±nda Tahran Sanat Üniversitesinden illüstrasyon sanatçÄ±sÄ± olarak mezun oldu. Åžimdiye kadar 40’tan fazla kitabÄ±n illüstrasyonunu yaptÄ±. Bu kitaplardan biri Almanca’ya çevrilerek yayÄ±mlandÄ±.

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