Antep'te ekonomi sohbeti: Her gÃ¼n daha da kÃ¶tÃ¼ oluyor

Antep Åžahinbey ilÃ§esinin GÃ¼neykent semt pazarÄ±nda ekonomiyi ve yaklaÅŸan seÃ§imi konuÅŸtuk.

GülÅŸah ÖZANAR

Helin ÇAKIR

Antep

Seçimlere az zaman kala, Gaziantep’in Åžahinbey ilçesinin Güneykent semt pazarÄ±nda ekonomiyi ve yaklaÅŸan erken seçimleri konuÅŸtuk. Suriyeli mültecilerin, üniversite öÄŸrencilerinin ve birçok farklÄ± kesimden insanÄ±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu mahallenin pazarÄ±nda bir hareketlilik var. Ancak yurttaÅŸlarÄ±n zaruri ihtiyacÄ±nÄ± dahi satÄ±n alÄ±nmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± dikkat çekiyor. Pazarda ekonomik gidiÅŸat “Her gün daha da kötü oluyor” diye özetleniyor.

HER ÅžEY ATEÅž PAHASI

Pazara girerken sokakta elinde çocuklarÄ±nÄ±n eli dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey olmayan vatandaÅŸa rastlÄ±yoruz. Her ÅŸeyin ateÅŸ pahasÄ± olduÄŸunu belirtiyor ve ekliyor: “Ä°lk önce markete gittim, fiyatlarÄ± kontrol ettim. Market ile pazar arasÄ±nda bir fark kalmadÄ±, hiçbir ÅŸey almadan eve geri dönüyorum. Herkes aç ve acilen bu düzenin deÄŸiÅŸmesi gerek.”

PazarÄ±n giriÅŸinde pul biber satan teyze ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Her pazar günü Ä°slahiye’den Antep’e geliyormuÅŸ. Pazardan bir ÅŸey alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece kendi yaptÄ±ÄŸÄ± biberi satÄ±p evine döndüÄŸünü söylüyor. “Bunlar en doÄŸal, en güzel mal ama ne yazÄ±k ki emeÄŸimin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yorum. YetmiÅŸ küsur yaÅŸÄ±ndayÄ±m, hâlâ aynÄ± hâlâ aynÄ±!” diyor.

Erken seçimleri sorduÄŸumuz bir baÅŸka vatandaÅŸ sözlerine insanlarÄ±n içi kan aÄŸlÄ±yor diye baÅŸlayarak devam ediyor: “Korku ülkesi olmuÅŸuz biz. Ä°nsanlar aç ama yine de çaktÄ±rmÄ±yorlar.” Ve soruyor: “Madem gidiÅŸat iyiydi neden erken seçim oluyor? Madem kötüydü neden tekrar aday oluyorsun?

BUNLAR HEP FÄ°LM!

Pazarda yürürken bir esnafa dolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini soruyoruz; sebzenin dolarla alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken yan tezgahtan baÅŸka bir esnaf sohbetimize dahil oluyor. “Dolar Türkiye ekonomisini çökertmek için film. Türkiye dimdik ayakta, farkÄ±nda deÄŸiller. Siz Türkiye’ye 16 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lanlarÄ± görmüyorsanÄ±z hata edersiniz. Yok böyle güzellik, alt geçitler, yollar duble…” diyor. Milyonlarca iÅŸsizin olduÄŸunu ve insanlarÄ±n açlÄ±ktan kendisini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise, “ÇalÄ±ÅŸan adama açlÄ±k yok, hain adama açlÄ±k var” cevabÄ±nÄ± alÄ±yoruz.

OHAL KALKMALI

Bu kez bir emekli öÄŸretmene rastlÄ±yoruz. Pirpirim satan bir esnafla muhabbet ediyor. “BaÅŸtakiler istediÄŸi gibi harcÄ±yorlar, vatandaÅŸ yoksul örneÄŸin bu adam sabahtan akÅŸama kadar pazarlarda” diyorken esnaf sohbetimize dahil oluyor. “Çoluk çocuk evde beni bekler, onlara ekmek götüreceÄŸim baÅŸka çarem yok.” Ekonominin nasÄ±l düzeleceÄŸini sorduÄŸumuzdaysa emekli öÄŸretmen cevap veriyor: “BaÅŸta OHAL kalkmalÄ±. Adaletin, yargÄ±nÄ±n düzelmesi gerek.” Ve esnaf umarÄ±m diyerek onaylÄ±yor.

ARTIK BÄ°R ÅžEYLER DEÄžÄ°ÅžSÄ°N

PazarÄ±n kalabalÄ±ÄŸÄ±nda elleri yine boÅŸ olan ve asgari ücretle geçinen iÅŸçi bir kadÄ±nla konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. FiyatlarÄ±n çok pahalÄ± olduÄŸundan ve bütçesinin yetmediÄŸinden yakÄ±nÄ±rken, “1600-1700 lira maaÅŸla çocuk üniversitede okuyor, ev kira, kiramÄ± ödeyemiyorum. DiÄŸer kÄ±zÄ±mÄ±n sÄ±rtÄ±na yük oluyor. YaÅŸanacak gibi deÄŸil.” Ekonomiyle ilgili taleplerini ve nasÄ±l düzeleceÄŸini sorduÄŸumuzda ise, “Önce iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m, 16 yÄ±ldÄ±r elimizde aynÄ± yoksulluk… ArtÄ±k bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸsin.” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

Makine mühendisliÄŸinde okuyan bir üniversite öÄŸrencisi ile sohbetimize devam ediyoruz. Antep’te sadece pazar fiyatlarÄ± deÄŸil ev fiyatlarÄ±nÄ±n da çok pahalÄ± olduÄŸunu söylüyor. “Sanayiye daha fazla yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmalÄ±, dolar üzerinden alÄ±m yapÄ±yoruz, üretim olmalÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ±lar çok büyük, bilim ve teknoloji üzerine yönelmeliyiz. 24 Haziran’da da sandÄ±ÄŸa bu bilinçle gitmeliyiz” diyor.

VE SURÄ°YELÄ°LER…

Antep’te nüfusun belirli bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturan Suriyeli ailelerden biriyle de pazarda karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Evlerin iki kat fazla fiyatla kiraya verildiÄŸi Suriyeli, ilk olarak ayrÄ±ma uÄŸradÄ±klarÄ±ndan bahsediyorlar. “PazarÄ±n son saatlerini bekliyoruz.” diyor küçük çocuk. AralarÄ±nda tek Türkçe bilen o. “Ücretsiz ya da çok uygun fiyata veriyorlar o saatte” diye ekliyor.

SATAN DA PÄ°ÅžMAN ALAN DA PÄ°ÅžMAN

Son olarak, pazarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±yafet satan bir esnaf ile konuÅŸuyoruz. Ekonominin çok kötü, dolarÄ±n ve kurlarÄ±n çok yüksek olduÄŸunu belirterek baÅŸlÄ±yor sözlerine: “Esnaf üretimi durdurmuÅŸ vaziyette, kimse bir ÅŸey alÄ±p üretemiyor çünkü maliyet ve iÅŸçilik kurtarmÄ±yor. Satan da piÅŸman alan da piÅŸman… SatÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z çok düÅŸük, bundan 10 sene önceki satÄ±ÅŸlarÄ±n dahi çeyreÄŸini yakalayamÄ±yoruz. YaÅŸ da geçmiÅŸ, böyle birbirimizle dalga geçip gidiyoruz.” Konu erken seçimlere geldiÄŸinde ekonomi ile ilgili taleplerini soruyoruz. “Bu sistemle ekonominin deÄŸiÅŸeceÄŸi yok. Her gün daha da kötü oluyor. NasÄ±l bir talebimiz olsun ki? O kadar borcun içinde, esnaf batak içinde. YapÄ±lanlarÄ±n çilesini kimin çektiÄŸi belli, böyle giderse ekonomi deÄŸiÅŸmez. Yük daha da halkÄ±n sÄ±rtÄ±na biner, 16 senedir bu böyle ama 24 Haziran bunu bitirmenin ilk adÄ±mÄ± olsun” diyerek bizlere esnafÄ±n durumunu özetliyor.

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