Eğitim Sen, AKP'nin 2017-2018 yılı karnesini verdi

Eğitim Sen üyeleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, AKP’nin 2017-2018 yılına ait karnesini kamuoyu ile paylaştı.

Sultanahmet Meydanı’nda bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüyüş gerçekleştirerek, AKP’nin 2017-2018 yılına ait karnesini kamuoyu ile paylaştı.

"Milli Eğitim Bakanlığı Karnesi niteliksizsiniz, sınıfta kaldınız" pankartı açan emekçiler Sultanahmet Meydan'ında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüyüş gerçekleştirdi. Emekçiler "Eğitime bütçe", "Cinsiyetçi sisteminize hayır", "Parasız eğitim istiyoruz", "Proje okullarına hayır", "Bilimsel Eğitim istiyoruz", "Çember sistenine hayır", " Tüm okullar niteliklidir. Niteliksiz her yıl sistem değiştirendir", "Size puanımız sıfır", "Mesleğime dokunma" dövizleri taşıyarak “Karanlığa teslim olmayacağız”, “KHK’ler gidecek biz kalacağız”, “Laik, bilimsel, parasız, anadilde eğitim”, "AKP'nin memuru olmayacağız", "Okullar öğretmensiz, öğretmenler işsiz", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları attı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem sözcüsü Ata Esen basın açıklaması gerçekleştirdi. "TEOG kaldırılarak yerine yüzbinlerce öğrenciyi mağdur edecek yeni bir ortaöğretime geçiş sistemi getirildi" diyen Esen, "Okullar nitelii ve niteliksiz olarak ayrıştırıldı. Akademik eğitim almak isteyen öğrencilerin okullara erişiminin sağlanmasının koşullarını yaratmamış aksine öğrencilerin imam hatip liseleri ve meslek liselerine yerleşmesi için bir sistem geliştirdi. Ortaöğretime Geçiş Sistemine uygun olarak sınavla yerleşecek öğrencilerk için 2 Haziran 2018 tarihinden yapılan sınav, öğrenciler için tam bir tramva olmuştur. 2014 yılında 652 sayılı KHK'nin 37. maddesine eklenen bir fıkra ile kurulan 'proje okullar' bu yıl uygulanacak olan yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile beraber sınavla öğrenci alacak olan Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin doğrudan Bakanlık Merkez teşkilatına bağlanması sonucu doğurdu" dedi. Öğretmenlein sözleşmesi olarak atanması ve atanacak olan öğretmenlerin belirlenmesine devam edildiğini söyleyen Esen, "MEB liyakat yerine mülakat ısrarını sürdürdü. Öğretmenlerin Programları değiştirildi. 2017-2018 Öğretim Yılında çok sayıda dersin programı yeni bir içerimler uygulamaya başlandı. Öğretmenlere dönuk performans değeelnedirme sisteminin taslak yönetmeliği yayınlandı. Dini vakıf ve derneklerler protokollere devam edildi. Üniversiteye geçiş sistemi değiştirildi" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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