Tayaş işçisinin gücü de bizim gücümüzdür

İşçiler Evrensel üzerinden mektuplaşmaya devam ediyor. Flormar işçisi Tayaş işçisine mektup yazdı: Korkmayın, haklarınız için mücadele edin.

Selda KUŞCİ

Flormar İşçisi

Sevgili Tayaş işçisi kardeşlerim, bizler Flormar işçileri olarak ilk adımları attığımızda 15 arkadaşımız işten çıkarıldı. Biz, içerideki arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına dışarıda eylem yaptık. Bize çok büyük destek geldi, biz bu desteklerden güç aldık. İçeride bunu gören arkadaşlarımız bize el sallayarak destek oldular. Onlar da bu sebeple tıpkı bizim gibi haksız yere işten çıkarıldı. Ama hiçbiri bizi yıldırmadı, toplam 80 işçi arkadaşımızla direnişimizi güçlendirerek Flormar’ın kapısının önünden ayrılmadık. Flormar, işçileri ekmeğinden etmeye devam etti ve şu an 120 işçi arkadaşımızla mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Sendikalı olmak güvenceli olmaktır. Haklarımızı savunmak, haksızlık karşısında boyun eğmemek ve daha güçlü olmak adına sendikalı olduk. Sizi de sendikaya üye olmaya çağırıyoruz, korkmayın, haklarınız için mücadele edin. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, çünkü bizim sermayemiz emeğimizdir. Sizin gücünüz bizim gücümüz, bizim gücümüz de sizin gücünüzdür. Gelin tüm işçiler birlikte hakkımızı koruyalım. Flormar direnişinden sevgiler.

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