â€˜Geri kabulâ€™ ÅŸantajÄ± yeni gÃ¶Ã§leri tetikleyebilir

15 Temmuz sonrasÄ± Yunanistanâ€™a sÄ±ÄŸÄ±nan askerlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade talebi karÅŸÄ±lÄ±k bulmayÄ±nca, yeni bir diplomatik krizin eÅŸiÄŸine gelindi.

Ercüment AKDENÄ°Z

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan’a sÄ±ÄŸÄ±nan askerlerin Türkiye’ye iade talebi karÅŸÄ±lÄ±k bulmayÄ±nca, yeni bir diplomatik krizin eÅŸiÄŸine gelindi.

Yunanistan yakÄ±n tarihini az çok bilenler; cuntalardan çok çekmiÅŸ, üstüne bir de cunta devirmiÅŸ bir ülkenin bu konuda çok tavizkar olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiriyorlardÄ±. Üstelik hükümet partisi Syriza’ydÄ± ve Çipras ‘solcu’ söylem ve ittifaklarla iktidara gelmiÅŸti. Ama sonuç hiç de beklendiÄŸi gibi olmadÄ±.

“Yunanistan’Ä±n darbelerden en çok çeken ülkelerden biri” olduÄŸunu söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu bu duruma atÄ±f yaparak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Yunanistan’da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynÄ± zamanda görüyoruz ki Yunanistan’a BatÄ±’dan çok ciddi baskÄ± var.”

DÄ°PLOMATÄ°K KRÄ°ZÄ°N YENÄ° KARTI: MÜLTECÄ°LER

“Darbecilerin iadesi” üzerinden yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalar sadece siyasal düzlemde kalmadÄ± ve mültecileri doÄŸrudan ilgilendiren “geri kabul antlaÅŸmasÄ±” çabucak raflardan indirildi. Nitekim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸöyle dedi: “AB ile bir göçmen anlaÅŸmasÄ± var. Bu uygulanÄ±yor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaÅŸmamÄ±z var. Åžu anda o geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ± durdurduk. Son mahkeme kararÄ±ndan sonra da Yunanistan’a yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz.”

Böylece Türkiye tarafÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren ve “kaçak yollardan” Yunanistan’a giden mültecilerin iadesini ön gören “geri kabul anlaÅŸmasÄ±”nÄ± durdurduÄŸunu resmen açÄ±klamÄ±ÅŸ oldu. Buna, Yunanistan tarafÄ±ndan “Biz anlaÅŸmayÄ± daha önce durdurmuÅŸtuk” türünden açÄ±klamalar eklendi.

SONUÇLARI, MÜLTECÄ°LER Ä°ÇÄ°N AÄžIR OLUR

Peki, bütün bu açÄ±klamalarÄ±n sahadaki ya da mültecilerdeki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ne olacak?

Bir kere “fÄ±sÄ±ltÄ± gazetesi” hÄ±zla harekete geçecek. Åžebekeler ve insan tacirleri devreye girecek. TÄ±pkÄ± 2015’te olduÄŸu gibi Edirne’deki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±labileceÄŸi propaganda edilecek. Belki yüzler belki binlerce mülteci yeniden TEM-80 karayoluna düÅŸecek. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± önünde yeniden yÄ±ÄŸÄ±lmalar baÅŸlayacak. DoÄŸrusu “Böylesi bir manzara, AB’nin yüreÄŸine inmeye yeter de artar bile” diyenleri duyar gibiyim.

Mülteci geçiÅŸine iliÅŸkin hareketlenme sadece karada deÄŸil denizde de yaÅŸanacak. Ege’nin Türkiye tarafÄ±ndaki kÄ±yÄ±larÄ±na yÄ±ÄŸÄ±lmalar baÅŸlayacak. Botlar ve merdiven altÄ± atölyelerde üretilmiÅŸ ‘can yelekleri’ yine satÄ±ÅŸ patlamasÄ± yapacak. Dikili ve AydÄ±n baÅŸta olmak üzere kiralÄ±k bodrumlarda fiyat patlamasÄ± yaÅŸanacak.

Bu durumda -hiç kaçarÄ± yok- Ege’yi aÅŸmak için toplu ve ölümcül denemeler yeniden baÅŸlayacak. Batan ya da batÄ±rÄ±lan botlarda yaÅŸanacak ölümler, AB’yi yine fena baskÄ±layacak.

Göç hareketinin tetiklenmiÅŸ olmasÄ± sadece Türkiye’deki Suriyelilerle de sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Son dönem sayÄ±larÄ± artarak devam eden Afgan, PakistanlÄ±, Özbek, Tatar ve diÄŸer AsyalÄ± göçmen akÄ±nlarÄ±, sahte umutlarla daha da artÄ±racak. Bunu elbette Afrika ve OrtadoÄŸu’dan gelecek yeni göç kollarÄ± izleyecek.

KÄ±sacasÄ± devletler tarafÄ±ndan mültecilere iliÅŸkin yapÄ±lan her bir açÄ±klamanÄ±n, hem büyük bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± hem de büyük riskleri var. AyrÄ±ca burada “Mülteciler bizim misafirimiz, kimse onlara zorla git demiyor” demenin de inandÄ±rÄ±cÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyelim. Çünkü 7 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± halde mülteci statüsü alamamÄ±ÅŸ milyonlarca mülteci, emek sömürüsü ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kaçmak üzere AB kapÄ±larÄ±nÄ± gözlemeye devam ediyor.

MÜLTECÄ°LER PAZARLIK KONUSU EDÄ°LEMEZ

Peki, her ÅŸeye raÄŸmen bu türden açÄ±klamalar durmazsa ne olur? Belki kÄ±sa günün kârÄ± olur; Yunanistan’a, AB’ye siyasi tutum almak adÄ±na iç kamuoyu birazcÄ±k rahatlayabilir. Hatta kim bilir; mülteciler üzerinden saÄŸlanan basÄ±nç darbe ve FETÖ’cülükle suçlanan askerler konusunda bir iki adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± da saÄŸlayabilir. Ama açÄ±k ki; olan yine mültecilere olur ve o da yazÄ±k olur. Çünkü karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan kÄ±sa vadeli umut pompalamalarÄ±; yeni göçleri, yeni hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±, hatta ölümleri beraberinde getirir. Bu nedenle mülteciler, devletler arasÄ±nda siyasi krizlerde herhangi bir ÅŸekilde pazarlÄ±k konusu yapÄ±lmamalÄ±, yapÄ±lamaz. AçÄ±k ya da kapalÄ± her nasÄ±l ve hangi taraftan gündeme getirilirse getirilsin böylesi pazarlÄ±klar kabul edilemez.

‘GERÄ° KABUL’ KALKSIN AMA NASIL?

2015 aÄŸustos ayÄ±nda, aynÄ± ÅŸekilde sahte umut pompalanarak Edirne’ye doÄŸru yola çÄ±kan mülteciler periÅŸan olmuÅŸtu. Otobüs bileti bulamayan yüzlerce mülteci de 236 kilometrelik yolu yürüyerek katetmiÅŸti. Sonuç ise tam bir hüsran olmuÅŸtu. KÄ±rkpÄ±nar güreÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “Sarayiçi Er MeydanÄ±” sÄ±nÄ±rdan çevrilen mültecilerle dolmuÅŸtu.

Bütün bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± manzaralarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için; her ne gerekçe ile gündeme gelirsin gelsin mülteciler kesinlikle pazarlÄ±k konusu yapÄ±lmamalÄ±.

Buraya kadar yazÄ±lanlardan kimse “geri kabul antlaÅŸmasÄ±”nÄ± savunduÄŸumuzu ya da koruduÄŸumuzu sanmasÄ±n. Tersine “geri kabul anlaÅŸmasÄ±” en büyük insan hakkÄ± ihlallerinden biridir ve bÄ±rakalÄ±m durdurmayÄ±, derhal kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r! Ama böylesi bir adÄ±m, mültecilere güvenli geçiÅŸ kanallarÄ± açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde sÄ±nÄ±rlar kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan bir adÄ±mdÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 02:12

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