İhraç edilen eğitimciler: Karne günü çocuklara karşı suçlu hissettik

Eğitim Sen Adana Şubesi, OHAL KHK'leri ile ihraç edilen eğitim emekçileri ile birlikte 2017-18 sezonu değerlendirmesi yaptı.

Eğitim Sen Adana Şubesi sendika merkezinin hazırladığı 2017-18 sezonu değerlendirme raporunu paylaştı. Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Seçil Sönmez'in paylaştığı raporda eğitimde ticarileşme, sınav sistemlerinin değişmesi, özel öğretim payının artması, güvencesiz iş sorunlarına dikkat çekildi.

Açıklamada OHAL KHK'leri ile ihraç edilen eğitim emekçileri de açıklama yaptı. İhraç eğitimciler adına konuşan Aydın Tan, öğrencilerinin kendilerine gelerek "Karnemizi neden siz vermediniz?" diye sorduğunu aktararak "Biz ilk defa bu çocuklar karşısında kendimizi suçlu hissettik" dedi. Çocukların olanları anlayamadığını, kendilerinin de "Neden bizi bıraktınız?" sorularına cevap veremediğini dile getiren Tan, "Bu sorunların muhattabı olan ve utanması gereken iktidar sahipleri ise biz yokmuşuz gibi davranıyor" dedi.

'GÜNAHLARINI KARNELERİNE YAZIYORUZ'

Sendikal faaliyetlerinin FETÖ ile ilişkilenddirilemeyeceğini dile getiren Tan, "Tam tersine bizimle ilgili ihraç listelerinin FETÖ'cü amirler tarafından hazırlandığınıu biliyoruz. Terör gerekçesinin inandırıcı olmadığının kendileri de farkındalar. Dönemin Adalet Bakanı' Suçlu olmayabilirler ama bu bir idari karardır' dedi. Oysa terör suçları idari hukukun değil, ceza hukukunun konusudur. Bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen hakkımızda açılmış dava bulunmamaktadır" dedi.

İktidarın dindar, kindar nesil yetiştirme politikasına itiraz eden; demokratik, laik, eşit, anadilde eğitim isteyen Eğitim Sen üyeleri olduklarını ifade eden Tan, "" Bu karne gününde bütün suçsuzluğumuzla onların günahlarını karnelerine yazıyoruz" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 00:05

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