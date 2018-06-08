D-Smart TELE1’in yayınını durdurdu

D-Smart yayınları, 'borçlarını ödemediği' gerekçesiyle TELE1 televizyonunun yayınını durdurdu.

D-Smart yayınları, “borçlarının ödemediği” gerekçesiyle TELE1 televizyonunun yayınını durdurma kararı aldı. Kararın 24 Haziran’da yapılacak olan baskın seçim öncesi alınması dikkat çekerken, TELE1 yapmış olduğu açıklamada, borçları yapılandırdıklarını ve buna rağmen seçimler öncesi televizyonlarının kapatılmasının tesadüf olmadığını söyledi.

'BU TESADÜF DEĞİL'

Konu ile ilgili açıklama yapan TELE 1 VE ABC gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şunları söyledi: ''TELE 1 yayınları D-Smart tarafından borçlarının ödenmediği gerekçesiyle durduruldu. Kendilerine borçların yapılandırılması için başvurduğumuz halde, habersiz şekilde ve seçim döneminde bunun yapılması tesadüf değildir. Bu davranışı protesto ediyorum.''

Yayın durdurma kararının ardından TELE1 izleyicileri ve sevenleri sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. (MEDYA SERVİSİ)

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