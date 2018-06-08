Karne gününde eğitimcilere gözaltı

Eğitim Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde yapacağı karne eylemine güvenlik güçleri izin vermedi. Eğitimciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılını değerlendirerek MEB'e karne verecekti. Açıklama yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Fevzi Yılmaz, Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, HDP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Nuray Türkmen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, yine PSAKD Genel Merkezi'nden Bayram Özkan ile Seyri Sokak'tan Oktay İnce olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar hastanedeki kontrollerinin ardından, Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası verilerek serbest bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 18:39

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