Aşırı sağcı Bakan Matteo Salvini’ye ‘Çav Bella’ tepkisi

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini bindiği otobüsteki diğer yolcular tarafından ‘Çav Bella’ şarkısı ile protesto edildi.

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini havalimanı içerisinde uçağa yolcu taşıyan bir otobüste protesto edildi. Otobüsteki yolcular, göçmenlere ilişkin ırkçı açıklamalarıyla tepki çeken Bakan Salvini’yi fark edince ‘Çav Bella’ söylemeye başladı. Protesto anları otobüste bulunan bir yolcu tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

‘ANTİ-FAŞİST MÜCADELENİN SEMBOLÜ’

Orijinal adıyla ‘Bella Ciao’ aslında bir İtalyan halk şarkısıdır. Bir zamanlar İtalya'nın kuzeyindeki Po Ovası'nda pirinç tarlalarında zor, hattâ sefil koşullarda çalışan işçilerin söyledikleri bu isyankâr şarkının bestecisi ve söz yazarları bilinmemektedir. Bu anonim folklorik şarkının sözleri, sabahleyin pirinç tarlasına çalışmaya giden bir adamın evde bıraktığı karısına hitaben söyledikleri sözlerden oluşmaktaydı.

II. Dünya Savaşı patlayınca, İtalya'da önce Mussolini'ye, sonradan da Alman işgalcilere karşı mücadele veren İtalyan anti-faşist direnişçiler tarafından sözleri değiştirilmiş ve marş formatında söylenmeye başlamıştı. Direnişin bir sembolü haline gelen şarkı, kısa sürede anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri ve diğer anti-faşist grupları bünyesinde toplamış olan İtalyan partizanlarının resmi marşı haline gelmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 16:50

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