EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal'a tahliye

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal için tahliye kararı verildi.

Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal için tahliye kararı verildi.

4 aydır tutuklu bulunan Emek Partisi Didim İlçe Örgütü Yöneticisi Sürmeli Bal’ın yargılandığı davanın ilk duruşması Aydın 2. Ağır ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı Bal’ın ailesi, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile parti üye ve yöneticileri, sendika, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcilerinden oluşan kalabalık bir grup izledi.

GÜRKAN: BASKILARA KARŞI ORTAK MÜCADELE EDECEĞİZ

Duruşması öncesi yapılan açıklamada konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Sürmeli Bal’ın hukuksuz bir şekilde 4 aydır tutuklu bulunduğunu, yapılan yargılamanın adil bir yargılama değil siyasi bir yargılama olduğunu belirtti. Yargının ‘tek adamın’ denetimi altına alındığının altını çizen Gürkan, Sürmeli Bal’ın tutukluluğunun sadece onun üzerinde bir baskı kurma değil, siyaset yapma hakkının engellenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Gürkan, “Sürmeli Bal partimizin üyesi ve ilçe yöneticimizdir. Partimizin görüşleri, düşünceleri ve açıklamaları doğrultusunda siyaset yaparken gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu tutukluluğu hukuksuz bir şekilde devam etmektedir. Adalet mücadelesini, demokrasi mücadelesinden ayrı görmüyoruz. Bu nedenle yargının bağımsızlığı için, ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması için, siyaset yapma hakkı için, siyasetin sadece Saray’ın sınırları içerisinde yapılmasını dayatan ablukanın dağıtılması için ortak mücadelenin gücüne inanıyorum. Bu yargılamanın en başından itibaren hukuksuz bir şekilde sürdüğünü, adaletsiz bir şekilde sürdüğünü biliyorum. Adalet arayışımız devam edecek, demokrasi arayışımız devam edecek. Sürmeli Bal’ı alacağız, barış mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Emek Partisi Aydın İl Örgütü olarak basın açıklaması yapan EMEP Aydın İl Başkanı Muammer Kahraman ise Hep birlikte ve çoğalarak aydınlık günlere yürümeye devam edeceğiz.Barış istemek suç değildir. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Yaşasın halkların kardeşliği” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Şubat sabahı düzenlenen ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme tutuklama gerekçesini 'örgüt propagandası' olarak açıklamıştı. Tutuklama kararı sonrası Söke T tipi Kapalı Cezaevinegönderilen Bal, daha sonra Şakran Cezaevi'ne sürgün edilmişti. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 16:54

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