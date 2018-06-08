Flormar işçilerine dayanışma ziyareti

Kocaeli Demokrasi Girişimi sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçilerini ziyaret etti.

Sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçilerine destek ziyaretleri sürüyor. Kocaeli Demokrasi Girişimi işçileri ziyaret ederek, "Direneceğiz ve mutlaka kazanan Flormar işçisi olacak" dedi.

Burada yapılan açıklamada, “Örgütlenme hakkı, demokratik ve anayasal bir hakkımızdır. Sermaye ülkedeki siyasi iklimden de cesaret alarak örgütlenmenin önüne geçmeye çalışıyor. Ama işçiler direndikçe, mücadele ettikçe kazanılmayacak bir hak yok. Direneceğiz ve mutlaka kazanan Flormar işçisi olacak. Ülkeyi yönetenler OHAL sayesinde grevleri erteleyebildiklerini işverenlere müjdeleyebiliyorlar. Bu açıklamalar hepimizin kulağına küpe olmak zorunda. Flormar patronu da Türkiye’deki bu siyasi iklimden yararlanarak örgütlenmek isteyen arkadaşlarımızı açlığa mahkum etmek istiyor. Kadınların başını çektiği bu hareketin başarısız olma şansı yok” denildi. (Gebze/EVRENSEL)

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