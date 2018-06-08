Müftüden AKP mitingi talimatı: İkindiyi ehil birine bırakıp gelelim

İmamlara mesaj gönderip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine katılım çağrısı yapan müftü 'İkindi namazını ehil birine bırakıp gelelim' talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katılımın artması için Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç ile Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl'ın kamu personeline verdiği talimatlar ortaya çıktı. İmamların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj gönderen Yenişehir Müftüsü, 'ikindi namazını ehil birine bırakıp' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama çağrısı yaparken, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü personeli toplu fotoğraf çektirileceğini hatırlatarak uyarıyor. Erdoğan'ın "Kürt sonu yoktur" sözünün öne çıktığı mitingde yurttaşların, Erdoğan konuşurken gruplar halinde alandan ayrılması dikkat çekmişti.

'EN AZ 5 KİŞİ İLE BİRLİKTE GELELİM'

Milli Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre; müftü ve imamların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj gönderen Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç “Sn. Cumhurbaşkanımız bu Pazar Diyarbakır’ımıza teşrif edecektir. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere en az beş kişi ile birlikte Pazar günü 16.00’da İstasyon Meydanı’na sizi beklerim. İkindi vaktini ehil birine bırakıp gelelim” yazdı.

'FOTOĞRAF ÇEKTİKTEN SONRA ALANA GEÇECEĞİZ'

Fotoğraf: Milli Gazete

Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl da tehditkar şekilde paylaştığı “SON ÇAĞRIDIR” başlıklı mesajda, “Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan tüm usta öğreticilerin yanlarında ailesinden ya da kursiyerlerinden toplamda en az 5 kişi ile birlikte gelecektir. Ben mesajı görmedim, duymadım mazereti kesinlikle kabul edilmeyecektir. Duyanlar duymayan arkadaşına haber verecektir. Aynı yerde çalışan arkadaşların birbirinden haberdar olmamaları kesinlikle kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Kızıl, ayırca “Ofis TMO önünde saat 15.30’da toplanıp birlikte fotoğraf çektikten sonra alana doğru geçeceğiz” uyarısında bulundu.

VATANDAŞLAR ERDOĞAN KONUŞURKEN ALANI TERK ETMİŞTİ

Erdoğan'ın "Kürt sonu yoktur" sözünün öne çıktığı mitingde yurttaşların, Erdoğan konuşurken gruplar halinde alandan ayrılması dikkat çekmişti.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 16:03

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