Birçok ülkede ‘DHL Express sendikayı tanısın’ eylemi

Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu sendika hakkı için direnen DHL Express işçileriyle dayanışmak için yaptığı çağrıyla basın açıklaması yapıldı.

Dünyada 19 milyon taşımacılık işçisini temsil eden ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ile ITF’nin Avrupa kolu olan ETF’nin (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu) sendika hakkı için direnen DHL Express işçileriyle dayanışmak için yaptığı çağrıyla basın açıklaması yapıldı. TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk DHL Express patronunun uluslararası sözleşmelere uyarak sendikayı tanımasını istedi.

Eş zamanlı küresel eylem kararı doğrultusunda Türkiye’de de İstanbul Güneşli’de bulunan DHL Express merkezi ofisi önünde yapılan eylemde, TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan ve direnişlerinde 326 günü geride bırakan işçilere Tek Gıda-İş, Tezkoop-İş, Selülöz-İş, HDP Milletvekili Adayları Musa Piroğlu ve Cansu İrem Kalemter de destek verdi.

Burada açıklama yapan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, DHL Express patronunun sendika düşmanlığı yaptığını belirterek, “DHL Experess’in bu tutumundan dolayı bugün mücadele sınırların dışına taştı. Çok sayıda kardeş sendikamız dayanışma için dünyanın pek çok noktasında dayanışma eyleminde. DHL Express faaliyet yürüttüğü bir çok ülkede protesto gösterileri var” dedi.

DHL Express patronuna çağrı yapan Öztürk, “Bu sevdadan, işçi düşmanlığından vazgeçin. Örgütlenmek en temel insan hakkıdır. İşçilerin sendika hakkına saygı gösterin. Bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız, bu mücadele büyüyerek devam ediyor. Sendika hakkı en temel insan hakkıdır. Hiçbir güç bu hakkın önüne geçemez. Nitekim DHL uluslararası bir protokole imza atarak dünyanın neresinde olursa olsun sendika hakkını tanıyacağını taahhüt etmiştir. Ancak Türkiye’de bu taahhütlerine uymamaktadır. Bugün, haklılığımız mahkemelerce de kanıtlamıştır. İşverenin açtığı itiraz davasını sendikamız kazanmıştır” dedi.

Daha sonra Tek Gıda-İş Başkanı Mustafa Türker söz aldı. DHL işçisinin yanında olduklarını vurgulayan Türker, “DHL’de bir an önce TÜMTİS’le toplu iş sözleşmesi imzalanmalı. Bunun başka yolu yok. Yaptığınız hatadan vazgeçin. Bu yanlışta inat etmeyin. Ülkenin içinde bulunduğu OHAL koşullarına rağmen biz bu dayanışmaları örmeye devam edeceğiz. DHL işçisi, TÜMTİS sendikası yalnız değildir” dedi.

DÜNYADA EYLEMLER

ITF ve ETF’nin çağrısı ve küresel eylem günü kapsamında başta Avrupa olmak üzere, Amerika, Asya ve Avustralya’da eylemler yapıldı. Ayrıca üst federasyon ITF konuya ilişkin bir açıklama yaparak şirketi toplu sözleşme görüşmelerine başlaması için TÜMTİS’le masaya oturmaya çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

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