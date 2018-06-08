Cem Küçük: Yüzlerce kişi kapı önüne konulacak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük, Demirören Grubuna devredilen medya kuruluşlarında yüzlerce kişinin atılacağını yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, satılarak yönetimleri Demirören Grubuna devredilen Kanal D, Hürriyet ve Kanal D gibi yayın kuruluşlarında çalışan yüzlerce kişinin kapı önüne konulacağını yazdı.

Yazısında Demirören Grubunu ‘yerli ve milli’ olarak niteleyen Küçük, halen grup bünyesindeki kuruluşlarda çalışan Ahmet Hakan, İsmail Saymaz, Cüneyt Özdemir gibi isimleri örnek vererek, “Hem bu siyasi propaganda yazılar konusunda hem de sosyal medya militanlığı olayında Demirörenler kesin karar aldılar ve yeni sezona girerken bu davranış kalıplarının hepsi yasaklanıyor.” diye yazdı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Küçük, “Maaşını ve itibarını Demirören Medya’dan alıp sonra marjinal mecralarda radikal partizanlık yapma dönemi bitti” ifadelerine de yer verdiği yazısını ilginç bir iddia ile sonlandırdı: “Göreceksiniz düşünülenin tam aksine bu medya kurumları Doğan dönemine göre daha da çok para kazanacak.” (MEDYA SERVİSİ)

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