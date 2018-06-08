G7 Zirvesi yarın başlıyor: Arka bahçede sükunet

G7 zirvesini yazan Almanya merkezli Junge Welt’ten Simon Zeise, hem Avrupa liderlerinin kendi iç sorunlarına hem de ABD ile sorunlara dikkat çekti.

Simon ZEISE

Junge Welt

Kanada’nın Québec şehrinde 10 bin polis G7 Zirvesi’ne karşı eylemleri bastırmak için bekliyor. Federal Başbakan Angela Merkel sakin. İtalyan hükümetinin yol açabileceği fırtına durduruldu. Artık Roma’nın Avro Bölgesi’nden çıkması söz konusu değil.

Merkel, Parisli rakibini de, Emmanuel Macron’un para biriminin reformu ile ilgili taleplerine az da olsa yaklaşarak, devre dışı bıraktı. “Karşılıklı adımlar atacağımızı umuyorum” diyen Almanya başbakanı, yine de Macron’un ülkeler üstü finanse edilecek bir Avro Bölgesi yardım bütçesi önerisine sıcak bakmadığını bildirdi.

Şimdi sıra Merkel’in Alman sermayesinin sözcüsü olarak dünya politikasıyla ilgilenmesinde. Başbakan Federal Meclis’te yaptığı konuşmada; “Avrupalılar olarak çıkarlarımızı tek vücut halinde dayatmak için özellikle dış politika, güvenlik, savunma ve kalkınma konularında tutarlı olmak zorunda olduğumuzu öğrendik” dedi.

Almanya Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’ne daimi olmayan üye olarak seçildi. Merkel’e göre “Daimi üyeler İngiltere ve Fransa bölünmeden oylarını Avrupa’nın çıkarları doğrultusunda kullanmalı” Görüldüğü gibi Merkel yine neyin yapılması gerektiğine karar veren pozisyonda. Bunun dışında Berlin ve Paris’in yönetiminde bir AB dış müdahale askeri birliği kurulacak. AB, silah sistemlerinin tek tipleştirilmesi sağlanarak ortak bir hizmet kültürüne de sahip olunacak.

Rusya’yı tehdit edebilmek için ise silahlanılacak. Merkel, Rusya’nın da katılımıyla yapılan G8’e dönülmesine karşı çıktı, çünkü karşılıklı görüşmeler barışa neden olabilirdi.

Merkel’in muğlak olarak söylediklerini Washington açıkça söylüyor: ABD Başkanı Donald Trump’un ekonomik danışmanı Lawrence Kudlow, ABD’nin başkalarının çıkarlarından çok kendi ulusal çıkarlarına bağlı olduğunu ifade etti. Trump’ın hedefi başka ülkelere daha fazla ihracat yapabilmek ve bu sayede ticari bilançoları denkleştirebilmek için ticari bariyerlerin aşağıya çekilmesi.

ABD Başkanı Twitter’dan zirvede ülkesi için mücadele edeceğini duyurdu. Planı gerçekleşecek gibi: Pekin, gümrük arttırımlarından vazgeçmesi halinde ABD’den 70 milyar dolar değerinde soya fasulyesi, kömür ve ham petrol satın alınacağını duyurdu. Bu sayede ABD’nin ihracatı yüzde 54 oranında artacak.

(Çeviren: Semra Çelik)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 15:02

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