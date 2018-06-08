Savaşın çıktığı yerde başlar yine o şarkılar

Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz, Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube tiyatro ekibinin sahnelediği 'Yine Başladılar Şarkılarına' oyununu yazdı.

Ercüment AKDENİZ

OHAL koşullarında eğitimci olmanın, hele de KHK baskısına rağmen sendikalı olarak hak aramanın zorluk derecesi ortada. İşte böylesi zorlu bir siyasal iklim altında; kimi zaman sendika binasında kimi zaman da okul salonlarında bir tiyatro oyunu hazırladı öğretmenler. Çalışmanın ve günün yorgunluğu üzerine, binbir fedakarlıkla hazırlanan oyunun adı ise: “Yine Başladılar Şarkılarına”. Oyun dört yönetmenin ortak imzasını taşıyor: Hilal Balin, Müne Cerit, Erkan Reyhan ve Fatma Sevgi Sayman.

Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube tiyatro ekibi, Max Frisch’in kaleme aldığı oyunu 4 aylık sıkı bir prova sürecinin ardından nihayet dün sahneledi. Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde dün sergilenen oyunda salon tamamen doluydu. Tıpkı sahne gibi koltuklar da eğitim emekçileri ile doldu.

21 KÖYLÜNÜN İNFAZ HİKAYESİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında suçsuz yere kurşuna dizilen 21 köylünün hikayesinden yola çıkan oyun, bu infaza tanık olan bir rahibenin gözünden “ölüler dünyası” ile “yaşayanlar dünyası”nın iç içe geçtiği çelişkileri anlatıyor. Oyunda ana mekan ise bir manastır.

Frisch’in kalemi savaş makinesinin acımazlığını dile getirirken oyun, bu makinenin dişlileri arasında parçalanıp kaybolan insanlara ve savaşın ruhsuzlaştırdığı “yaşayan ölüler”e odaklanıyor.

DİYALOGLAR OLDUKÇA SARSICI

Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL

İnfaz anında tetikçi olarak görev almış asker ile baş öğretmenin bir sığınakta kesişen buluşmaları ve yerin altında tanık olduğumuz diyaloglar doğrusu oldukça sarsıcı. Ruhsal açıdan çökmüş ve bir intiharın eşiğine gelmiş zavallı askerin bütün telkinlere verdiği yanıt kırbaç gibi çünkü: “Sen hiç kadınların, çocukların üzerine ateş ettin mi?”

Mezarlıkların derinliğinden yukarıdaki şehitlik törenine seslenen ama sesini bir türlü eşine ulaştıramayan genç komutanın feryadı da aynı şekilde zorluyor izleyicileri: “Biz boşa öldük.”

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL

Salondaki bütün öğretmenler oyunu ayakta alkışladılar. Oyun sonrası konuşma yapan Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak’ın da dediği gibi; dünyanın hali ahvali içinde “barış” demenin, barışı istemenin bu kadar zor olduğu bir coğrafyada her bir oyuncu ayakta alkışlanmaya değer. Savaş tamtamlarının çalındığı her yer ve zamanda başlar çünkü yine şarkılar.

"Yine Başladılar Şarkılarına" oyununun ikinci gösterimi, bu akşam Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 15:53

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