Liseli öğrencilerden ‘projeniz olmayacağız’ tepkisi

Mersin İçel Anadolu Lisesi öğrencileri okullarının proje okul kapsamında dönüştürülmesine tepki olarak okul önünde açıklama gerçekleştirdiler.

Halil POLAT

Mersin

Mersin İçel Anadolu Lisesi (İAL) öğrencileri proje okul uygulamasına tepki göstererek basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Öğrencilerin okul önünde eylem yapacakları duyan okul müdürü ise bir gün öncesinden velilere mesaj göndererek, 'yapılacak olan eylemin okula ve öğrencilere zarar vereceği endişesi taşımaktayız'' ifadelerini kullandı. Benzer bir mesajı da WhatsApp’tan öğrenci gruplarına gönderen okul müdürü, “öğretmenlerine rotasyon uygulanacağı düşüncesine tepki olarak bir grup öğrenci tarafından okul çıkışında yapılacak olan eylemin okula ve öğrencilere idari ve hukuki zarar vereceği endişesi taşımaktayız” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

Okul önünde bir araya gelen öğrenciler ‘‘Projeniz Olmayacağız’’ pankartı açarak basın açıklaması ve oturmaya eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler, ‘geleceğimizİALma’, ‘bizi bizimle bırak’, ‘öğretmenine dokunma’, ‘başkasını projesi olmak değil, kendi projelerimiz ve öğretmenlerimizle yol almak istiyoruz’ dövizlerini taşıdı. Okul önünde basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler amaçlarının kendilerini deneme tahtası haline getiren bu sisteme karşı tepki göstermek olduğunu belirterek, ''Bu sonu gelmez ve bilinmez sistemlere öğrenci olarak tepkimizi belirtiyor, eğitim hayatımıza büyük katkıda bulunan öğretmenlerimizin , anne-baba rolünü üstlendiği bu aileden koparılmasını istemiyoruz. Önceki düzeni de savunmuyoruz ancak bir sistem kalkacaksa yerine gelecek sistemin eskisinden daha yapıcı ve iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Proje okul sistemi çoğu sorumuzu cevapsız bırakıyor. Geleceğimizi bu belirsiz sistem üzerine kurmak istemiyoruz. Kendi geleceğimize ve ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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‘'BU BİLİNMEZLİĞE GELECEĞİMİZİ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ’

Evrensel'e değerlendirmelerde bulanan öğrenciler belirsizliklerin olduğu bir sistemi istemediklerini belirtti. İçel Anadolu Lisesi öğrencileri olarak bu sisteme karşı çıktıklarını ifade eden Doğa, ''Proje okul sistemi neyi değiştirecek? Sekiz yıl öğretim vermiş öğretmenler başka okullara gidecekler, yani tüm kadro değişecek. Bu İAL için çok büyük kayıp olacak. Bunu öğretmenlerimiz ve biz istemiyoruz. Öğretmenlerimizin yerine hangi öğretmenlerin geleceği belli değil. Hangi kriterlere göre alınacak bu öğretmenler, hiç bir şeyi bilmiyoruz. Sorular soruyoruz ve bu sorularımıza cevap bulamıyoruz. Cevapsız bir sistem bize geliyor. Biz bu bilinmezliğe geleceğimizi bırakmak istemiyoruz'' diye konuştu.

Rotasyon uygulamasının kaldırılarak yerine proje okul sistemi getirildiğini hatırlatan Doğa, '' Demek ki bir sistem kalkabiliyor. Biz lise öğrencileri olarak sistemde bir açık yakalaya biliyorsak demek ki bu sistem Adan Z'ye kadar kontrol edilmemiş bir sistem. Delik deşik olmuş bir sistem. Zaten bu kadar hatası, kusuru olan bir sistemin gelmemesi lazım. Siyasetin ve dinin eğitime karışmamasını istiyoruz. Okulda sadece eğitim olmasını istiyoruz'' dedi.

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‘ARTIK BİZİMDE FİKRİMİZ ALINSIN’

İAL olarak aile bağlarının çok kuvvetli olduğunu söyleyen Ebru, ''Öğretmenlerimiz çok seviyoruz. Bunca yıllık köklü bir geçmiş ve geleneklerimiz var. Biz bunları öğretmenlerimizden öğrendik. Bizden sonra gelecek olan neslin İAL geleneklerini öğretmenlerimizden dinlemesini istiyoruz. Bu geleneklerimizin kaybolmasını ve aile yapımızın bozulmasını istemiyoruz. Bu yüzden öğretmenlerimizin bir çırpıda hangi şartlara göre gideceği belli olmadan gitmesini istemiyor ve bu yüzden proje okul sistemine karşı çıkıyoruz. Proje okul hakkında aklımızdaki soru işaretleri daha güzel cevaplanmış olsaydı belki bu eylemi yapmamış olurduk. Yeni gelecek olan öğretmenlerin gelme kriteri ne olacak bilmiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Daha çok öğrenciye yönelik bir sistemin olmasını istiyoruz. Artık bizimde fikrimiz alınsın istiyoruz. Sürekli susturularak, 'siz zaten anlamazsınız' cümlesini duymak istemiyoruz'' diye belirtti.

‘SORULARIMIZ CEVAPSIZ KALIYOR’

Konuştuğumuz bir başka öğrenci Öykü ise, ''Aile diye saydığımız bütün öğretmenlerimizin verdiği emeklerle gidip yerine tek bir düşünceyi destekleyen öğretmenlerin, o düşünceyi aşılaması için gönderilmesini istemiyoruz. İAL çok köklü bir okul, öğretmen kadrosu çok eskiye dayanıyor. Öğrenciler olarak yeni öğretmenlerin gelmesinin İAL'yi çökerteceğini düşünüyoruz. Eski sistemi de desteklemiyoruz ama proje okul adı altında daha farklı, açık kapı bırakılmadan yeni bir sistemin yapılabileceğini düşünüyoruz. Proje hakkında öğrencilerin herhangi bir sorusu olduğu zaman idarenin bunu açıklayabilmesi gerekli. Yeni öğretmenleri nasıl alacaksınız diye sorduğumuz zaman cevapsız, bilinmiyor. Bunun bir cevabı olmak zorunda. Olmazsa öğrencilerin aklına takılıyor. Ailem olarak saydığım öğretmenlerimi gönderip belirsiz bir şekilde gelecek olan öğretmenleri istemiyorum.''

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