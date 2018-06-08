10 Ekim'in planlayıcısı yakalama kararına rağmen sadece izlenmiş!

10 Ekim Katliamı'nın planlayıcısı IŞİD emiri Yunus Durmaz'ın yakalama kararına rağmen sadece fiziki ve teknik takibe alındığı ortaya çıktı.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Ankara Katliamı'nın planlayıcısı olan ve polis baskınında kendisini patlatan IŞİD emiri Yunus Durmaz'ın yakalama kararına rağmen sadece fiziki ve teknik takibe alındığı ortaya çıktı.

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, 12-13 Haziran görülecek 9. grup duruşmaları öncesinde sanıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaziantep'teki yargı ve emniyet makamlarında istenen ve aylardır gelmeyen bazı dosyalar, 10 Ekim dava dosyasına girdi. 10 Ekim Katliamı sanıklarının 2012 yılından beri bilindiği görülen dosyalarda özellikle 19 Mayıs 2016 tarihinde hücre evine düzenlenen baskında kendisini patlatan ve 10 Ekim Katliamı'nın planlayıcısı olduğu belirtilen IŞİD emiri Yunus Durmaz'a ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/128 esaslı dosyasında soruşturma 2012 yılından başlıyor. Yunus Durmaz'ın 2014 yılına kadar izlendiği, bu süreçte Genç Ensar ve Genç Müslümanlar Derneği'nde yürüttüğü örgütsel faaliyetlerden evinde yürüttüğü faaliyetlere kadar herşey bilinmesine rağmen yakalanmamış. Yıllarca tek bir gözaltı işlemi bile yapılmazken, fiziki ve teknik takip 2014 yılında sonlandırılmış.

EVİNE KADAR BİLİNİYOR

Ancak bu dosya, Suruç Katliamı'nın yaşandığı 2015 yılının Temmuz ayında yeniden açılmış ve şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Öte yandan bu süreçte yakalanamayan Yunus Durmaz hakkında daha önce de yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Karar, İstanbul 16. Ceza Mahkemesi tarafından 11 Kasım 2013 tarihinde çıkarılmış. Ancak aynı süreçte fiziki ve teknik takiple evinden, örgütsel ilişkilerine kadar bilinen herşeyi bilinen Yunus Durmaz hakkındaki yakalama kararı Gaziantep Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilmemiş.

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BOMBA DÜZENEĞİNDE PARMAK İZİ

Aynı dosyada hakkında iki yıl bıyunca onlarca delile rağmen yakalanmayan Ahmet Güneş'in ise bomba düzeneğinde parmak izi tespit edildi. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen dosyadaki Ahmet Güneş, IŞİD'in firari sanıklarından. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü'nün 06 Temmuz 2017 tarihindeki uzmanlık raporuna göre, olay yerinden elde edilen bomba düzeneği üzerinde parmak izi çıktı. Metal plakalar üzerine sarılı şeffaf koli bantları yapışkan yüzeylerinden Ahmet Güneş'in 2 yine firari olan Ömer Deniz Dündar'ın da 4 adet parmak izi belirlendi. Ayrıca firari sanık Ömer Deniz Dündar hakkında da canlı bomba yeleklerinden çıkan parmak izi nedeniyle 6 Temmuz 2017 tarihinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış.

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YAŞLI ADAM GÜNEŞ'İN BABASIYMIŞ

Yine dosyada, kendileri ile birlikte sınırı kaçak olarak geçen ve “yaşlı adam” diye belirtilen kişinin de Ahmet Güneş'in babası Cemil Güneş olduğu bilgisi yer alıyor. Cemil Güneş'in 13 Temmuz 2017 tarihinde yakalanarak 26 Temmuz.2017 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tutuklandığı belirtilirken, ifadelerinden oğlu Ahmet Güneş'in IŞİD mensubu olduğu, örgüt içerisinde ders verdiği ve canlı bomba eylemi yapacağı anlaşılıyor.

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'DEVLET 10 EKİM KATLİAMINDAN SORUMLUDUR'

Fotoğraf: Evrensel

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, önümüzdeki hafta görülecek 10 Ekim Katliamı davasının 9. grup duruşmalarına katılma çağrısında bulundu. Açıklamada kamu görevlilerinin katliamdaki sorumluluğuna dikkat çekildi.

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, 12-13 Haziran'da görülecek olan 10 Ekim Ankara Katliamı davası öncesinde basın toplantısı düzenledi. Davaya gelen yeni dosyalara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı basın toplantısında davaya katılma çağrısında bulunuldu. Komisyon, katliamda kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkat çekerek, 4'ü firari 14 sanığın yargılandığı bir iddianamenin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Komisyon, “Devlet 10 Ekim katliamı ile ilgili sorumludur. Kaybettiğimiz arkadaşlara 'adalet' sözümüz var. Gerçek suçlular yargılanana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Hepimiz burada barış ve adalet işçiliği yapıyoruz” denildi.

Kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin çok sayıda somut belgenin ortaya çıkmasına rağmen buna dair bir adım atılmadığına dikkat çeken avukatlar, “Sanık ve şüpheliler hakkında Antep'ten Ankara'ya emniyetin ellerinde yeterince bilgi, belge var. Elleriyle koymuş gibi bulabilecekleri halde neden gereğini yapmadılar diye soruyoruz. Bugüne kadar da 'mahkemeye gelecek de ne olacak' denilmesine rağmen, mahkemeye 186 klasör bilgi sunduk. Savcılık sadece önüne gelen dosyaları imzalayıp gönderiyor. İncelemiyor, araştırmıyor, gereğini yapmıyor” dedi.

“Kaybettiğimiz arkadaşlarımıza adalet sözümüz var” diyen komisyon avukatları, sürecin sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını dile getirdiler.

Avukatlar 10 Ekim Katliamı ile ilgili sorumluluğu olan tüm savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 14:37

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