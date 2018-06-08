Erdoğan televizyonlarda beklenen reytingi alamadı

Dizi özetleri, tekrarları ve bazı gece programları, Erdoğan’dan daha çok izlendi.

24 Haziran’a sayılı günler kala liderler televizyon ekranlarında seçim programlarına katılıyor. Liderlerin katıldıkları televizyon programlarında yaptıkları propagandalar, yoğun ilgi görüyor. Hangi adayın ne kadar ilgi gördüğü ve izlendiğini de reyting rakamları belirliyor.

Ekranlarda Erdoğan kadar yer bulamayan adayların katıldığı televizyon programları genellikle ilk sıralarda yer alırken, Erdoğan reytinglerde beklenen rağbeti görmüyor.

Kanal D ve CNN Türk’ün ortak yayınına katılan Erdoğan, izlenme oranlarında Total’de 1.78’le 27. sırada yer bulabildi. Dizi özetleri, tekrarları ve bazı gece programları, Erdoğan’dan daha çok izlendi. (MEDYA SERVİSİ)

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