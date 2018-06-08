Coşkun Sabah, MESAM’da Arif Sağ’ın yardımcılığı görevini üstlenen Cahit Berkay’a cevap verdi.

Kayyım atanan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) genel kurulunda yeniden seçilen Arif Sağ ve ekibi üzerinden yürütülen tartışmalar bitmiyor.

MESAM’a kayyım olarak atanan ve seçim yapılınca da kaybeden Coşkun Sabah, Arif Sağ’ın yardımcılığı görevini üstlenen Cahit Berkay’ın ‘avuçlarını yaladılar’ sözlerine cevap verdi.

HT MAGAZİN’e konuşan Coşkun Sabah, “Cahit Berkay’ın sevinci haftalık, bilemedin aylık. Gün ola harman ola!” dedi. Divan kurulunun ihraç edilen üyeleri aklamasını hukuksuzluk olduğunu iddia eden Sabah, bakanlığın duruma el koyma ihtimali olduğunu öne sürdü.

Genel kurulun iptali için pazartesi günü dava açacaklarını belirten Coşkun Sabah, “Bu iş bir ay içerisinde noktalanır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 14:12

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