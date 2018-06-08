'Erdoğan OHAL bağımlısı oldu'

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, Erdoğan'ın OHAL ille ilgili söylemlerine yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız” sözlerine, CHP sözcüsü Bülent Tezcan sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Tezcan, “Erdoğan, seçimden sonra OHAL’i kaldırabiliriz” demiş. Neden seçimden sonra? Seçimi kazanırsa “sürekli OHAL” düzeni kurulacağından, adını kaldırıp makyaj peşinde. Bunlar uyuşturucu bağımlısı gibi OHAL bağımlısı oldu. OHAL’siz yapamıyor.” yorumunda bulundu.(HABER MERKEZİ)

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