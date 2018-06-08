Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayında sufle

Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katılan Recep Tayip Erdoğan, gün içinde miting düzenlediği illerin isimlerini verilen sufle ile hatırladı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk tarafından eş zamanlı olarak yayınlanan canlı yayında Mehmet Soysal ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. İkinci Meclis binasında gerçekleştirillen yayın esnasında Erdoğan, programın sunuculuğunu yapan Buket Aydın'ın "Meydanları nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine gün içerisinde katıldığı mitinglerden söz etmek istedi. Fakat Erdoğan'ın mitinge katıldığı illerin isimlerini saymadan önce kısa bir an duraksaması üzerine başka bir sesin "Mersin" ve "Tarsus" diyerek Erdoğan'a sufle verdiği duyuldu.

(HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net