Selahattin Demirtaş Twitter'dan soruları yanıtladı

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kendisine iletilen soruları Twitter üzerinden yanıtladı.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla kendisine iletilen soruları Twitter hesabı üzerinden yanıtladı. Demirtaş, bir soru üzerine "Mücadele sigara gibi bir şey değil ki bırakasınız. Su gibidir mücadele, isterseniz bırakın bakalım" dedi.

Sosyal medya üzerinden seçim çalışmalarına devam eden HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kendisine iletilen soruları Twitter hesabından yanıtladı.

Demirtaş’a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

(HABER MERKEZİ)

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