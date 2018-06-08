Bağcılar’da bütün sandıklara Eğitim Bir-Sen’li başkan görevlendirildi

İstanbul Bağcılar’da Eğitim Sen’li öğretmenlerin isimleri çizildi, 113 birimde yüzlerce sandığın başkanlığı Eğitim Bir-Sen’lilere verildi.

24 Haziran seçimlerine iki hafta kala sandık kurullarıyla ilgili büyük tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı. İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan İlçe Seçim Kurulu’na gönderilen listelerin üstü çizildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; Eğitim-Sen’li öğretmenler liste dışı kalırken 113 birimde yüzlerce sandık başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 113 birimde hiçbir Eğitim-Sen üyesi öğretmenin sandık başkanı olarak görevlendirilmediği ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu’nun listesinde “doğum izninde olan, askerde olan, başka bir kente tayini çıkan ve hatta meslekten uzaklaştırılan öğretmenlerin” sandık başkanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

Benzer tablonun Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte yaşandığı öğrenildi.

CHP, Bağcılar’da yaşanan skandalı İlçe Seçim Kurulu’na taşıyarak ‘sandık kurullarının’ yeniden belirlenmesini talep etti. 26 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri İsmail Demir, tepkisini, “Sanki sandıkları birilerinden kaçırıyormuş gibi bir yaklaşım tarzı var” sözleriyle dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 13:37

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