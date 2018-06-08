Veli Ağbaba paylaştı: 'Ekonomiyi büyütmek vizyon ister'

'Fotoğraf Malatya'dan. Arka fonda 'Ekonomiyi büyütmek vizyon ister', ön fonda büyüyen ülkenin çöp tenekesinde yiyecek arayan vatandaşı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Adayı Veli Ağbaba, AKP’nin seçim öncesi ekonomiye dair vaatlerinin gerçekliğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile sorguladı.

İktidarın 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomiye dönük pembe tablolar çizmesine itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 1. sıra ailletvekili adayı Veli Ağbaba, sosyal medya adresinden paylaştığı fotoğraf iktidara yanıt verdi.

Ağbaba, paylaşımında “Fotoğraf Malatya'dan. Arka fonda 'Ekonomiyi büyütmek vizyon ister', ön fonda büyüyen ülkenin çöp tenekesinde yiyecek arayan vatandaşı. Vizyonları bu. 16 yılda getirdikleri ülke bu. #MilletİçinGeliyoruz” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)

Merkez Bankası yine faiz artırdı

Bütçe devletten, iftar İsmail Kahraman’dan

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 12:58

www.evrensel.net