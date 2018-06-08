Finlandiya’da ‘Rıza Yasası’ için kampanya

Finlandiya’da 'Vatandaş İnisiyatifi', parlamentonun cinsel suçlara verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngören düzenlemeler yapmasını istedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da “Vatandaş İnisiyatifi” adlı örgütlenme, parlamentonun cinsel suçlara verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngören düzenlemeler yapması için ‘Rıza 2018’ olarak adlandırdığı bir imza kampanyasını başlattı.

‘Vatandaş İnisiyatifi’, sözlü veya fiziksel şiddet olmazsa bile taraflardan birinin rızası olmadan gerçekleşen cinsel ilişkilerin tecavüz olarak kabul edilmesini talep ediyor. Bu suçu işleyenlere verilen cezaların ağırlaştırılmasını istiyor.

Benzeri bir yasa tasarısı Parlamento’nun Kadın Grubu tarafından bu yılın Mart ayında gündeme getirilmişti. Tasarının altında değişik siyasi partilere üye 52’si kadın, 31’i erkek 83 milletvekilinin imzası bulunuyordu.

Ancak tasarının Yasa Komisyosyonu’nda ele alınması için en az 100 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Bu rakama ulaşılamaması ‘Vatandaş İnisiyatifi’ni harekete geçirdi. 50 binden fazla imza toplanması durumunda parlamento yasa tasarısını yeniden ele almak zorunda kalacak.

‘Rıza 2018’ imza kampanyasına Uluslararası Af Örgütü Finlandiya Seksiyonu, Kadın Sorunları Federasyonu, Kadın Örgütlerinin Merkez Federasyonu, Feminist düşünce kuruluşu Hattu, İnsan Hakları Federasyonu gibi onlarca kadın ve insan hakları örgütü destek veriyor.

Kampanyaya destek veren kadın örgütleri arasında yer alan “Kendi Kendine Cinsel Karar Verebilme Hakkı” adlı kuruluşun Başkanı Hanna-Marilla Zidan, yaptığı yazılı açıklamada Finlandiya’da yürürlükte bulunan yasalarda bulunan tecavüz tanımının günün koşullarında yetersiz kaldığını belirtti. Finlandiya’nın İsveç’i izleyerek ceza yasasındaki tecavüz tanımını değiştirmesini istedi.

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