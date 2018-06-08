TSK; Zap, Hakurk ve Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

TSK; düzenledikleri hava harekatı ile Zap, Hakurk ve Kandil'de bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Zap, Hakurk ve Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'nin tarafından kandile harekat başlığı ile duyurduğu açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak 07 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." (HABER MERKEZİ)

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