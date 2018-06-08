Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

Yeni Şafak tarafından hedef gösterilen Çağdaş Ses sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı.

Gazeteci Ece Sevim Öztürk gece 02:30'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün, avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmediği aktarıldı.

CHP kulislerinden haberler veren Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Öztürk, son dönemde 15 Temmuz soruşturmalarında yaşananlara ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.

Ece Sevim Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gece 02:30 sularında gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız."

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Yeni Şafak gazetesi "Yoldaşının FETÖ aşkı" başlığıyla yayınladığı haberinde kullandığı "Yalova'da yıllardır Muharrem İnce ile aktif siyasette görev yapan ve İnce'yi 'yol arkadaşım' olarak tanımlayan CHP'li Reşat Şahin Öztürk'ün eşi Ece Sevim Öztürk'ün hazırlayıp Youtube'a yüklediği belgeselde çok sayıda amiral hedef gösterildi. Terör örgütünün hedefindeki isimlerden olan ve kripto örgüt üyelerini tespit için geliştirilen FETÖMETRE tekniğinin mimarı olarak bilinen Tümamiral Cihat Yaycı'nın da hedef tahtasına oturtulduğu belgeselde, FETÖ üyelerinden ele geçirilen sıkıyönetim listeleri de aklanmaya çalışıldı" ifadeleriyle gazeteciyi hedef göstermişti.

Öte yandan Nihat Genç de Odatv'de yayınlanan "Muharrem İnce bu sızıntılara dikkat etmeli" başlıklı yazısında "Bu, Ece Sevim Öztürk'ün bir Twitter hesabı var Fetöcülerin alkışlayıp, kahraman gazeteci diye övgüler düzdüğü, şaşırdım kaldım, Fetöcüler bu kadını neden 'kahraman gazeteci' yapıyor" ve "Düşünüyor, Ece Sevim Öztürk'ün haberlerini merak edip okuyorsun, ne görelim, içerdeki Fetöcüleri temize çıkarmak için yoğun bir telaş, faaliyet içinde, yetmedi, mesela içerdeki Fetöcü hain 'dışarı çıktığımda Mustafa Önsel'le hesaplaşacağım' diyor, yani Ece Sevim Öztürk bu açık 'tehdit'i dahi yayınlıyor" ifadelerini kullanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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