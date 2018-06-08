Kanada Senatosu, esrarın keyfi kullanımının yasallaşmasını kabul etti

Kanada Senatosu, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kanada'da esrar kullanımı yasağının kalkması yönünde önemli bir adım atıldı. Senato, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre 6 ay süren incelemenin ardından yapılan oylamada tasarıyı 30'a karşı 56 oyla kabul edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, esrar kullanımının bu yaz yasallaşacağını vaat etmişti. Vaat gerçekleşirse Kanada, keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ilk G7 ülkesi olacak.

Tıbbi amaçlı esrar kullanımı ise ülkede 2001'den beri yasal.

Senato'daki oylamanın ardından, tasarı parlamentoya geri gönderildi. Milletvekilleri şimdi, Senato'da tasarıya eklenen onlarca değişikliği kabul edip etmemeye karar verecek.

Yerli senatörler, tasarıyla birlikte Kanada'nın yerli halklarının akıl sağlığı ve bağımlılık sorunlarına daha fazla kaynak ayrılmasını istiyordu. Trudeau hükümeti de senatörlere kaygıları konusunda güvenceler vermişti.

Esrarın satışı konusundaki düzenlemelere ve kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet ve bölge yönetimleri karar verecek. Yasal esrarın ağustos ya da eylül başından itibaren satın alınabileceği ön gürülüyor. Hükümet, sıkı bir düzenleme rejimiyle yapılacak yasal esrar satışının, esrarın gençlere ulaşmasını zorlaştıracağını, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp, kamu sağlığını iyileştireceğini savunuyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 09:28

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