AB, Türkiye’den temel özgürlükler alanında somut ilerlemeler bekliyor

'Hukukun üstünlüğü, bağımsız mahkeme ve temel özgürlükler alanında somut ilerlemeler, AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi açısından zorunludur.'

Avrupa Birliği (AB), Brüksel ile Anakara arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi için Türkiye’nin hukukun üstünlüğü alanında somut ve uzun vadeli ilerlemeler göstermesi gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin Brüksel'de yayınladığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız mahkeme ve temel özgürlükler alanında somut ve uzun vadeli ilerlemeler, AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi açısından zorunludur" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"AB'ye üye olmaya aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye makamları, masumiyet karinesi ilkesine dayanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun olarak adil soruşturma, yasal süreç hakkını sağlamalı."

AB, Türk yetkililerin özellikle Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yöneticisi Taner Kılıç ile diğer hukuk savunucuları, gazeteciler, milletvekilleri ve soruşturma görevlilerini hâlâ serbest bırakmadığını vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 09:13

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