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Rus savaş uçaklarından İdlib'de hava saldırısı
Suriye'nin İdlib vilayetinin kuzeybatısına Rusya tarafından hava bombardımanı gerçekleştirildi.
Suriye'nin İdlib vilayetinin kuzeybatısına Rusya Hava Kuvvetleri tarafından bombardıman düzenlendi.
Haziran ayındaki ilk hava harekatını düzenleyen Rusya'nın saldırılarında cihatçıların mevzilerinin hedef alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ise İdlib'deki Beyaz Baretliler Müdürü Mustafa Hac Yusuf'a dayandırdığı haberinde Zerdene köyü kırsalındaki saldırıda en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 80 sivilin yaralandığını duyurdu.
Cihatçılara ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi" denildi.
İdlib, Rusya, İran ve Türkiye'nin öncülüğündeki 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.
Bombardımanın gerçekleştiği Zerdene'nin gerginliği azaltma bölgesi olduğu aktarıldı. (DIŞ HABERLER)