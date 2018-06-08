Fransa Açık'ta finalin adı: Halep-Stephens

Fransa Açık'ta kadınlar finali Romanyalı Simona Halep ile ABD'li Sloane Stephens arasında yapılacak.

Fransa Açık Tek Kadınlar Yarı Finalinde Dünya 1 Numarası Simona Halep, Garbine Muguruza'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek finalde Sloane Stephens'ın rakibi oldu.

Amerika Açık şampiyonu Stephens, ABD'li vatandaşı Madison Keys'i 6-4, 6-4'lük setlerle yenmişti.

Geçtiğimiz yıl finalde Jelena Ostapenko'ya kaybeden Romanyalı Raket Simona Halep, kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek. Halep, 2014 Fransa Açık finalinde de Maria Sharapova'ya kaybetmişti.

Halep, maç sonrası yaptığı açıklamada toprak korttaki en iyi müsabakalarından birini çıkardığını söyledi.

Fransa Açık'ta tek kadınlar finali cumartesi günü oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

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