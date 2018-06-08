Irak'ta Sadr'ın öncülüğündeki ittifakta anlaşıldı

Irak'ta sandıktan lider çıkan Mukteda Sadr'ın başını çektiği üçlü ittifakta anlaşıldığı duyuruldu.

Irak'ta seçimin galibi olan Şii lider Mukteda Sadr'ın başını çektiği üçlü ittifak ilan edildi.

AA'nın siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre Sadr'ın desteklediği ve seçim birincisi Sairun Koalisyonu, Şii dini lider Ammar el Hekim'in Ulusal Hikmet Koalisyonu ve eski Başbakan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile birleşerek ittifak oluşturdu.

Bu ittifakla, 329 sandalyeli mecliste çoğunluğun elde edilerek, hükümetin kurulması hedefleniyor. İttifaka diğer siyasi gruplardan da katılım olacağı iddia ediliyor.

Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, ABD karşıtlığıyla bilinen ve İran'a karşı mesafeli olan ülkedeki en büyük Şii tabana sahip Mukteda Sadr'ın koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak seçim birincisi olmuştu.

Buna karşı Hekim'in koalisyonu 20 milletvekili çıkarırken, Allavi ise 21 sandalye elde etmişti.

Seçimde Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu ise 42 sandalye ile üçüncü oldu. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 25, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Goran Hareketi 5 sandalye elde etti. (AA)

Irak seçimlerinin kesin galibi Sadr'ın koalisyonu oldu

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