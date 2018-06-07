Fenerbahçe, TOFAŞ'ı 86-78 yendi, seride 2-0'ı yakaladı

Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı evinde 86-78 yenerek Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde 2-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 86-78 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

İlk yarıyı 37-36 önde geçen sarı lacivertliler, 26-15'lik 3. çeyrek skoruyla son 10 dakikaya 12 sayılık üstünlükle girdi. Fenerbahçe son bölümde avantajını korudu ve evindeki 2. maçı da kazanmış oldu.

Fenerbahçe'de Brad Wanamaker 18, James Nunnaly 16, Nicolo Melli ve Jan Vesely 15'er sayı kaydetti.

TOFAŞ'ta Sammy Mejia, Tony Crocker ve Raymar Morgan'ın 16'şar sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Fenerbahçe serinin ilk maçını 103-63 kazanmıştı. Fenerbahçe, bu yıl da şampiyon olması halinde üst üste 3., toplamda 8. zaferini elde edecek.

Serinin üçüncü maçı 9 Haziran Cuma günü TOFAŞ'ın sahasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

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