EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal hakim karşısına çıkacak

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal'ın ilk duruşması yarın görülecek.

TSK'nin Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna tepki amaçlı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal'ın ilk duruşması yarın Aydın 2.Ağır Ceza Mahkemesinde saat:10.30 görülecek.

Aydın’ın Didim ilçesinde 14 Şubat 2018 günü sabahı düzenlenen ev baskınlarında Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Daha sonra ailesine haber verilmeden, Söke T Tipi Kapalı Cezaevinden İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edilen Bal'ın ilk duruşması yarın görülecek.

AİLESİ KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Bal için ailesi davaya katılım çağrısında bulundu.

Sürmeli Bal'ın eşi Demet Bal, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30'da görülecek davaya çağrı yaparak, "Katılım göstermek isteyen arkadaş, dostlarımızın orada olması bize güç ve moral kaynağı olacak. Adaletsizce tutuklu bulunan eşim inanıyorum ki serbest bırakılacak" dedi. (Aydın/EVRENSEL)

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