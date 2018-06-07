Seçim çalışması yürüten HDP’liler gözaltına alındı

Van'nın Gürpınar ilçesinde seçim çalışması yürüten HDP’liler ilçe merkezinde polislerce gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri seçim çalışmaları yürüttükleri Gürpınar ilçesinde gözaltına alındı. İlçede seçim çalışmaları yürüten HDP’liler bugün Savacık Mahallesi’nde yurttaşlara bildiri dağıttı. Bildiri dağıtımının ardından ilçe merkezine gelen Cevdet Yücel, Mahmut Tam, Ahmet İnce ve Yaşar Yıldız polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişinin Jandarma’ya teslim edildiği öğrenildi.

CEYLANPINAR’DA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST

Öte yandan Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Salı günü HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin seçim programına katılan ve sarı kırmızı yeşil oyalı yazma takan Sibel Dağtekin ile slogan attığı iddia edilen Lütfi Pınarbaşı gözaltına alınmıştı. 2 gün Ceylanpınar İlçe Emniyeti’nde tutulan Dağtekin ve Pınarbaşı savcılığa çıkarılmadan emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (Van/MA)

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