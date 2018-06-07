AİHM örneğine hakimden ‘Her şeyde bir Avrupa’ yanıtı

Barış akademisyenleri hakim karşısına çıkmaya devam ederken Mahkeme başkanı ile avukat arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenler dün de üç ayrı mahkeme hakim karşısına çıktı.

Bianet’in haberine göre, 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Reşit Şahin Canbeyli, Prof. Dr. Berna Kılınç, Dr. Aslı Zeren, Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah, Prof. Dr. Selim Eyüboğlu, Yrd. Doç. Dr. Meral Demirel, Yrd. Doç. Dr. Ceren Özselçuk, Doç. Dr. Zeynep Gambetti ve Öğr. Gör. Can Candan ilk duruşmalarına çıktı. 32. ACM’de Kadir Has Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Gürkan Maruf Mıhçı’nın ikinci; 27. ACM’de ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Tuna Kuyucu’nun ilk duruşması görüldü.

BERAAT VE BİRLEŞTİRME TALEPLERİNE RET

35. ACM’de görülen 11 duruşmada da derhal beraat ve 13. ACM’de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirme taleplerini reddetti. Adem Aygün başkanlığındaki mahkeme heyeti, kendi mahkemesindeki dosyların birleştirilmesi hususuna sanık savunmaları dinlendikten sonra karar verileceğini belirtti. 27. ACM heyeti de derhal beraat ve birleştirme taleplerini reddetti. Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi yönünden yargılama yapılması talebini bir sonraki celsede değerlendirme kararı aldı. 32. ACM’de Mıhçı yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Duruşması 17 Temmuz’a ertelendi.

MAHKEME BAŞKANI: TÜRK MÜYÜZ AVRUPALI MIYIZ?

Prof. Dr. Reşit Şahin Canbeyli’nin duruşmasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Avukat Meriç Eyüboğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ifade özgürlüğü kapsamında aldığı derhal beraat kararlarından örnekler verdi. Mahkeme başkanı duruşma salonunda ayakta bekleyenlere tepki göstererek dışarı çıkarılmalarını istedi. Başkan “Usulde de biraz AİHM’yi örnek alsanız keşke. Saygı görmek istiyorsanız saygı göstereceksiniz. Her şey de bir Avrupa. Türk müyüz Avrupalı mıyız belli değil” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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