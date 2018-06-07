Ukrayna Ordusu içinde suç eğilimi artıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (VSU) skandal niteliğinde sayısız suçla ve kanunsuzlukla cebelleştiği iddia edildi.

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde (VSU) raporlara göre skandal niteliğindeki suçların başında görev yerini terk etme, silah kaçırma ve saklama geliyor.

Söz konusu durum Batı medyasına yansımazken Rusya ve Rusça konuşan dünyada ise sınırlı da olsa tartışılıyor. Ukrayna Ordusu’ndaki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı durdukları için görevlerinden azledilen veya kendi istekleriyle istifa eden subayların ve yine onlarla dayanışma içindeki savaş karşıtı antifaşist sivillerin birlikte kurduğu “Gizli Gerçek Bakanlığı” adındaki internet sitesinde yayınlanan rapor ve yazılar ise; VSU’nun içinde olup bitenleri fazlasıyla gözler önüne seriyor.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ GÖREV YERİNİ TERK ETME

“Gizli Gerçek Bakanlığı” portalında, Ukrayna Ordusu’ndan sızdırılan raporlar arasında hayli öne çıkanlardan bir tanesi, “Ukrayna Silahlı Güçleri Kanun ve Düzenden Sorumlu Askeri Hizmetler Genel Yönetimi” Komutanı Albay V. P. Maksimenko imzasını taşıyor. Maksimenko’nun Kiev’deki Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilmek üzere hazırlattığı ve üzerinde “resmi kullanım için” ibaresi bulunan raporda çok çarpıcı bilgiler ve istatistiki veriler yer alıyor. 30 sayfaya yaklaşan raporda yer verilen suçların çok farklı şehir ve bölgelerin askeri garnizon noktalarında veya civarlarında işlendiği ancak en çok da iç savaşın sürmekte olduğu Donbass’ın Ukrayna’nın kontrolündeki kısmında cereyan ettiği görülüyor. 2017 yılının salt 6 Şubat ile 7 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi, yani birinci yarısında yaşanan olaylardan derlenen raporda her şeyden önce, askerlerin görev yerlerini farklı sebeplerle terk ettikleri ve yine değişik şekillerde sonuçlanan hadiselerden söz ediliyor.

ONLARCA ASKER SİLAH KAÇIRMIŞ VEYA SAKLAMIŞ

Maksimenko’nun adı geçen raporunda, sadece altı aylık dönemde otuzun üzerinde personelin askeri birliğini kendi arzusuyla terk ettikten belli bir süre sonra gene kendi iradesiyle geri döndüğü aktarılıyor.

Bunların bir kısmı önce tutuklanıp sonradan salıverilirken, bir bölümünün ise askerlikle ilişiği kesilmiş. On beş-yirmi kadar erin de aynı dönemde askeri vazife yerinden izinsiz olarak ayrılmasının ardından, Ukrayna Askeri Polisi tarafından yakalanmak suretiyle gözaltına alınıp tutuklandığı belirtiliyor.

Bunların ise kayda değer bir oranı “Anti-Terör Operasyonu” (ATO) sahasında meydana gelmiş. Askeri hizmet biriminden firar edip de kayıplara karışan, bir daha bulunamayanlar ise en kalabalık dilimi teşkil ediyor. 2017’nin ilk altı aylık periyodunda tam tamına yüz otuzdan fazla asker bu biçimde izini kaybettirmiş.

Raporda en sık işlendiği göze çarpan ikinci suç türü ise; erlerin izindeyken veya görevleri bittikten sonra askeri birliklerinin envanterine kayıtlı olan kişisel silahlarını ye da mühimmatı yasadışı şekilde bulundurmalar, kullanmaları/veyahut da bir yerlere saklamaları vakaları. Aralarında tabanca, otomatik silah, el bombası, mermi ve kesici silahların olduğu kayıp silah vakalarına onlarca askerin karıştığı yazılı raporda. Söz konusu kayıp silahların bir bölümünün askeri konutların aranması sırasında tespit edildiği, geri kalanlarının ise devriye gezen jandarma veya Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birimlerince fark edildiği kaydedilmiş.

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