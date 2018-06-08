Flormar iÅŸÃ§ilerine: Ä°ÅŸÃ§iler birlik oldu mu zalimliÄŸin hesabÄ± sorulur

TayaÅŸ iÅŸÃ§ileri direniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§ilerine mektup yazdÄ±.

TayaÅŸ iÅŸçisi

Merhaba Evrensel okurlarÄ±. Uzun zamandÄ±r TayaÅŸ’ta çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi olarak yazÄ±yorum bunlarÄ±.

Size birkaç örnek (gerçek) ile birkaç hikaye üzerinden durumunuzu anlatmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Öncelikle iÅŸ durumumuz içler acÄ±sÄ±. Çünkü bir köle nasÄ±lsa biz de öyleyiz. Fabrikada tanÄ±mlÄ± bir iÅŸ alanÄ±mÄ±z yok nerede ihtiyaç var ise orada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hatta öyle ki, yeri geliyor ofis kÄ±smÄ±nda çay servisi yapan personel olmadÄ±ÄŸÄ±nda onlarÄ±n yerine bile çalÄ±ÅŸÄ±p çay servisi, temizlik yaptÄ±rabiliyorlar. Sabit bir bölümde iseniz de ÅŸanslÄ± olmuyorsunuz. Sabitseniz lavaboya, sigara içmeye veyahut namaza giderken ya hakarete maruz kalÄ±yorsunuz ya da bekletilmeye.

Belki baÅŸta bu kadar psikolojik olarak kötü muamele görmedik ama ÅŸu son zamanlarda hakaret, saygÄ±sÄ±zlÄ±k baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gitmiÅŸ durumda.

Åžu an bizden adeta bir makine gibi çalÄ±ÅŸmamÄ±z isteniyor. 8 saat boyunca bir kadÄ±n olarak 4.5 ve 6 ton arasÄ±nda ürün elimizden geçiyor. Sizin durumunuz, belinizin, boynunuzun veya kollarÄ±nÄ±zÄ±n aÄŸrÄ±masÄ± kimsenin umurunda deÄŸil. Yeter ki iÅŸ yürüsün, TayaÅŸ büyüsün!

Birçok olayÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yer de sert ÅŸeker bölümü. KadÄ±nlara en kötü muamele orada yapÄ±lÄ±yor. Ä°ki makineye bir kiÅŸinin bakmasÄ± isteniyor. Belki basit görünebilir fakat durumu açmak istiyorum. Önce hazneye 11 kg olan kasalardan ÅŸeker boÅŸaltÄ±yoruz ki boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hazneler boyumuzun çok üstünde (yaklaÅŸÄ±k 8 kasa hazneyi dolduruyor). Makinenin poÅŸetlemesini yaptÄ±ktan sonra alttan alacaÄŸÄ± kasanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 16 kg. Ve 8 saat boyunca (makineler 1000 devirde, bazen aÅŸtÄ±ÄŸÄ± da oluyor) iki makineye bakmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Åžimdi bunu yapan kadÄ±nlarÄ±n ne maaÅŸÄ±na yansÄ±ma oluyor ne de psikolojisini düzeltecek bir destekle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. KadÄ±nlarda sürekli bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na rastlanÄ±yor. Bunlar meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sayÄ±lmÄ±yor. Ama patron “Ben ne diyorsam o olacak, isteseniz de istemeseniz de. Ä°stemeyen insan kaynaklarÄ±na gidip çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± versin” diyor. Orada patron ve vekilleri istediÄŸi gibi hakaret edebiliyor. YapÄ±lan haksÄ±z uygulamalara ses çÄ±karan iÅŸçileri ise “Burada örgütçü militan çok. Vatan hainleri çalÄ±ÅŸmak istemiyor” diyerek rahatlÄ±kla vatan haini olarak gösteriyorlar.

Zaten tüm sosyal haklarÄ±mÄ±z elimizden alÄ±ndÄ±ktan sonra baÅŸlayan sendikal faaliyetlerden dolayÄ± birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Ve o zaman da bize “vatan haini bunlar” dememiÅŸler miydi? Birçok bölümden arkadaÅŸÄ±mÄ±za ‘Åžükredin ki buradasÄ±nÄ±z diÄŸer yerleri görseniz deÄŸerini bilirdiniz’ laflarÄ± ediliyor. Burada çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n çoÄŸunun “cahil” olduÄŸunu savunan bir yönetim. Ah ne yazÄ±k ki iÅŸçi kardeÅŸlerimizin çoÄŸu borçlu ve buradaki bu ÅŸartlara raÄŸmen çalÄ±ÅŸmaya mecbur...

FotoÄŸraf: Evrensel

Öte yandan ikinci konu çok yakÄ±n zamanda sert ÅŸeker bölümünde asit patlamasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±. Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu patlamadan dolayÄ± yanarak aÄŸÄ±r zarar gördü. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerde herhangi bir koruyucu önlük, gözlük, eldiven verilmediÄŸini biliyorum çünkü çok uzun zamandÄ±r orada çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ÅŸ kazasÄ± geçiren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 3-11 vardiyasÄ±ndan çÄ±kÄ±p biri Ä°zmit’e biri ÇayÄ±rova’ya, nereden baksanÄ±z saat 12’den evvel varamÄ±yor. Ertesi gün mesaiye gelmek için de sabah 05.30’da kalkÄ±p 6’daki servise yetiÅŸmek durumundalar. Neden? Çünkü üretim haddinden fazla yapÄ±lÄ±yor durumda. Ä°ÅŸçiler dinlenmeden, iki vardiya arasÄ±ndaki yasalara uyulmadan fazla mesaiye (zorunlu) getiriliyor ve o gün iÅŸ kazasÄ± yaÅŸanÄ±yor. Ve duyduk ki birkaç gün içinde gözlük eldiven ve ortak kullanmak kaydÄ±yla koruyucu önlük verilmiÅŸ. Bu ortak kullanÄ±ma iÅŸten çÄ±karÄ±lma korkusuyla kazaya raÄŸmen kimse ses çÄ±karamadÄ±. Çok ama çok yazÄ±k. Bir yÄ±ldan fazladÄ±r sert ÅŸeker her hafta sonu olmasa da çok yoÄŸun biçimde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Üstelik makinelerin devirleri arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu yüzden yumuÅŸak ÅŸekerde bir hat açÄ±ldÄ±. Sözde küçülmeye giden fabrikamÄ±za iki de yeni makine geldi ve makineler 1500 devirden aÅŸaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Åžeker yetiÅŸme sorunu oldu diye tüneller hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±. Normalde iki hat çalÄ±ÅŸan tüneller üçüncü hatla beraber çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžimdi düÅŸünün tünelin baÅŸÄ±ndaki kadÄ±n 8 saatte 9 palet ürün çÄ±karÄ±yor, makinelere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, kasa deÄŸerlerini zaten söylemiÅŸtim. Yönetim özellikle sert ÅŸeker üzerine baskÄ± kurmuÅŸ durumda çünkü en çok üretim oraya kaymÄ±ÅŸ durumda. KadÄ±nlar iki makineye birden bakamayÄ±z dedikleri için hepsini topladÄ±lar ve “Buna mecbursunuz, çalÄ±ÅŸmayan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± versin, gitsin” dediler. Åžimdi çalÄ±ÅŸÄ±yorlar mecburen ama durumlarÄ± hiç iyi deÄŸil. Dizim bölümünden oraya eksiklik durumunda iÅŸçi gitmek istemiyor. Çünkü çÄ±karken artÄ±k eli ayaÄŸÄ± tutmaz hale geliyor. Zaten insanlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± üç kuruÅŸ, yedikleri tonla hakaret, baskÄ±. Çikolatada iÅŸ yoÄŸunluÄŸu olmayÄ±nca oraya giden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu kötü durum karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmÄ±ÅŸ durumdalar. Dizim elemanlarÄ± da paketleme iÅŸçileri de oraya gitmek istemiyor. Åžimdi size soruyorum bu insanlara bu muamele hak mÄ±dÄ±r?

Bu iÅŸyerinin yöneticilerinden biri... Benim asÄ±l ona birkaç diyeceÄŸim var. Ä°ÅŸveren vekilliÄŸini hakkÄ±yla yerine getiren üretim müdürü özellikle kadÄ±nlara hakaret edip, baÄŸÄ±rarak mobbing uyguluyor. Ä°ÅŸçilere “Siz vatan hainisiniz, örgütçü teröristler, militanlar, ya çalÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z ya da çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± verin” diyerek aÄŸÄ±r hakaretlerde bulunuyor. Hele bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±za söyledikleri hâlâ aklÄ±mda. “Senin fiyatÄ±n neyse vereceÄŸim. Bana neye mal olursan ol çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± vereceÄŸim” diyen bir adamdan bahsediyorum.

Biz iÅŸçileri ezerek haklarÄ±nÄ± alarak baÅŸÄ±nÄ±za bir ÅŸey gelmeyecek mi zannediyorsunuz? Bize sendika destek veriyor diye iyice sindirme politikasÄ± uyguluyorsunuz. Size cevabÄ±m namazda okuduÄŸumuz “Fil suresi.” Bu yeter ama siz anlamazsÄ±nÄ±z. Siz dini kullanan “HaccacÄ± Zalim”den daha zalim, Ebu Leheb’den daha beter insanlarsÄ±nÄ±z. Hani siz dini iyi biliyor ve bunu bize kullanÄ±yorsunuz ya söyleyeyim. Ebrehe gibi ÅŸimdilik istediÄŸiniz gibi at koÅŸturun.

Ya biz iÅŸçilerin yüzlerine bakmaktan bile erinen insan kaynaklarÄ±? Ä°nsanlardan haksÄ±z yere kestiÄŸiniz paralar, geciktirdiÄŸiniz ödemeler. BunlarÄ±n hesabÄ±nÄ± kolay veremeyeceksiniz! Bu söylediklerim en baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± insan kaynaklarÄ± dahil herkesi kapsayan ÅŸeyler. Zalimlik size ezilmek bize ise çok ÅŸükür yanÄ±mÄ±zda önce Allah var sonrada sendika.

Hele bu ramazan ayÄ±nda iÅŸinden atÄ±lan Flormar iÅŸçileri hiç üzülmesinler. Ä°ÅŸçiler birlik oldu mu patronlarÄ±n zalimliÄŸinin hesabÄ± sorulur. UnutmayÄ±n ki mücadeleniz mücadelemizdir.

Biz yanÄ±mÄ±zda duran bizi yalnÄ±z bÄ±rakmayan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na çok teÅŸekkür ederiz. Allah yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunuz için her daim yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun.

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N SESÄ° FABRÄ°KAMIZA KADAR GELÄ°YOR

TayaÅŸ iÅŸçisi

Merhaba gazete okuru iÅŸçi kardeÅŸlerim.

Ben bu satÄ±rlarÄ± zor ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrikanÄ±n içerisinden yazÄ±yorum: TayaÅŸ GÄ±da’dan... Flormar iÅŸçisinin seslerine en azÄ±ndan bu mektupla ses katmak istiyorum. Çünkü direniÅŸ sesleriniz fabrikamÄ±za kadar geliyor. Sesiniz tek ve hür. Bu sese duyarsÄ±z kalmamak, sessiz kalmamak adÄ±na yazÄ±yorum bu satÄ±rlarÄ±.

Sevgili Flormar iÅŸçisi, direniÅŸçisi dostlarÄ±m, ablalarÄ±m, aÄŸabeylerim, kardeÅŸlerim... Günlerdir sessiz kalmak zorunda olsak da aslÄ±nda sesiniz bizim de sesimiz. Biz de ÅŸu an sendikalaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ve her an iÅŸten atÄ±lmakla tehdit ediliyoruz. Biliyoruz ki iÅŸçiyiz haklÄ±yÄ±z ve sendikalaÅŸmak, sendika çatÄ±sÄ± altÄ±nda örgütlenmek en doÄŸal, yasal hakkÄ±mÄ±z. HakkÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar da arkasÄ±ndayÄ±z. Bizi ezmeye, kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸsanÄ±z da biz iÅŸçiler bir bütünüz. Ezemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Gücümüze güç katan Flormar iÅŸçileriyle daha da örgütleneceÄŸiz.

TayaÅŸ patronunun da Flormar patronundan eksik kalÄ±r bir yanÄ± yok. AmaçlarÄ± aynÄ±, her ÅŸekilde haklarÄ±nÄ± talep eden iÅŸçiyi iÅŸten atmak. SendikalaÅŸmanÄ±n önüne set çekmek. Bu duruma karÅŸÄ± boyun eÄŸmiyoruz, eÄŸdirmiyoruz. Sendika hakkÄ±mÄ±zdÄ±r söke söke alÄ±rÄ±z!

25 gündür direniÅŸtesiniz bunu görüyor ve duyuyoruz. Sesinize ayaklanÄ±p ses katamÄ±yorsak sizden özür diler ve gönüllerin, isteklerin ortak olduÄŸunu bilmenizi isteriz.

Ve buradan Flormar patronuna yinelemek istiyorum ki “Ä°ÅŸçi düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hiçbir fondöten kapatamaz.”

Öncelikle iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±ma, bizimle birlikte aile olan DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Sendika yönetimi ve üyelerine teÅŸekkür ediyorum.

AlÄ±n terimiz hiçbir zaman satÄ±n alÄ±namaz!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 02:36

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