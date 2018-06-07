TRT Flormar işçilerini görmedi

TRT, sendika hakkı için direnen Flormar işçilerinin yanı başına geldi ama kamera açılmadı.

Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in ziyareti vesilesiyle Flormar işçilerinin yanına gelen TRT ekibine işçiler tepki gösterdi. Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, “Bizim vergilerimizle ayakta duran TRT şu anda kamerasını bile açamıyor” dedi. TRT çalışanları ise “Açmak için geldik” dedi.

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Akyüz şöyle devam etti: “Açın o zaman. Burada sadece emek mücadelesi yok. Burada bir onur, insanlık mücadelesi var. Burada kadınlara yönelik işlenen suçlar var. İki kişi şurada kavga etsin, haber yaparsınız. 120 tane insanın ekmeğine kan doğrandı bunu haber yapmıyorsunuz. Bırakın bu taraf tutmayı. Bu ülkenin televizyonu olun. Birilerinin değil, bu ülkenin vatandaşı olun. Diğer kanallara hadi özel sektör dersiniz. Ama sen benim devletimin kanalısın. Burada her gün bir bayram havası yaşanıyor. 24. günü ama birinci gün gibi geçiyor. Biz bu insanlarla başaramazsak o zaman vay Türkiye’nin haline.” (Gebze/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 19:31

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