Cezaevinden Evrensel'e gelen mektup sansÃ¼rlendi, sadece 3 cÃ¼mle kaldÄ±!

Silivri Cezaevinde kalan mahpusun Evrensel'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektup sansÃ¼rlendi, sadece 3 cÃ¼mle kaldÄ±: Selamlar, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda baÅŸarÄ±lar.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Silivri 9 No’lu cezaevinde kalan RÄ±za Özçolak’Ä±n Evrensel'e gönderdiÄŸi mektup fotokopi çekilerek ilginç bir ÅŸekilde sansürlendi. Mektuptan geriye sadece üç cümle kaldÄ±.

Silivri 9 No’lu cezaevinde kalan RÄ±za Özçolak’Ä±n gönderdiÄŸi mektup, okuma komisyonunda ilginç bir ÅŸekilde sansürlendi. Mektubun arasÄ±na beyaz kaÄŸÄ±t konularak fotokopi çekildi. Ä°lk defa uygulanan yöntem sonucunda mektuptan geriye sadece üç cümle kaldÄ±. Ä°lk cümleyi açÄ±k bÄ±rakan mektup okuma komisyonu, arayÄ± baÅŸka kaÄŸÄ±tla kapatÄ±p son cümleye kadar mektubu sansürledi. Mektubun gazetemize ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±smÄ± ise ÅŸöyle: “SayÄ±n Eylem NazlÄ±er, Silivri 9 No’lu Hapishaneden yazÄ±yoruz. Birkaç haftadÄ±r fiziki iÅŸkence yapÄ±lmÄ±yordu... Buradaki tüm tutsaklarÄ±n selamlarÄ±nÄ± iletiyor, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda baÅŸarÄ±lar diliyorum.”

‘ANAYASAYA AYKIRI VE KEYFÄ° BÄ°R UYGULAMA’

Konuyla ilgili konuÅŸtuÄŸumuz ÇHD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Gökmen YeÅŸil, “Mektup ve iletiÅŸim hakkÄ±yla ilgili hem yasada hem yönetmelikte bir takÄ±m sÄ±nÄ±rlamalar var. Bu sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n kendisi Anayasa’ya, uluslararasÄ± sözleÅŸmelere aykÄ±rÄ±. Çünkü iletiÅŸim özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlayan, mektup hakkÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan yasal ve yönetmelikteki düzenlemeler son derece muÄŸlak ve hapishane idarelerini sÄ±nÄ±rsÄ±z yetkiler veriyor. Keyfilik getiriyor. Bu keyfilikten kaynaklÄ± da kimin ne yazacaÄŸÄ±na hangi cümleyi kullanacaÄŸÄ±na hapishane idaresi kendi keyfince karar veriyor. Bu mektuplarÄ± bu hale getiriyor. Çok sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durum. Bana yakÄ±n zamanda bir mektup geldi, faÅŸizm kelimesi ‘fa’ ÅŸeklinde kÄ±saltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hapishane idaresi sansürlememiÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ±z kendisi sansürlemiÅŸ. Bu baskÄ±nÄ±n keyfiliÄŸin, hukuk dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hangi boyutta olduÄŸunu gösteriyor" dedi.

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n da geçtiÄŸimiz günlerde sohbet hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸini belirten YeÅŸil, “Sohbet hakkÄ± için tek baÅŸÄ±na çÄ±karmÄ±ÅŸlar. Duvarla konuÅŸacak herhalde. Son dönemde bunlarÄ±n kamuoyuna mektup aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ulaÅŸmasÄ± konusunda tedbirleri artÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. Gazetecilere ulaÅŸmasÄ±nÄ±n önüne geçersek o kadar kârdÄ±r diye düÅŸünüyorlar” ifadelerini kullandÄ±. YeÅŸil, “HakkÄ± ihlal edilen RÄ±za Özçolak hem de diÄŸer hak sahipleri mutlaka savcÄ±lÄ±klara suç duyurusunda bulunmak, tazminat ve yargÄ± yoluna baÅŸvurmak gibi haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± gerekiyor ki bu keyfiliÄŸin önüne geçmek için yol alabilelim” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 08:15

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